CRH : Oddo BHF relève son objectif de cours
Publié le 01/10/2025 à 10:24
Après la présentation d'objectifs 2030 jugés toujours plus ambitieux, le bureau d'études affirme 'rester fan de la valeur', mais penser que le titre présente un potentiel de surperformance plus limité après une belle performance.
'Par cette présentation, le groupe a sans doute fait un pas de plus vers une entrée dans le S&P et probablement vers des multiples de cotation plus proche de Vulcan Materials et Martin Marietta à 18 et 17 fois la VE/EBITDA 2025 et 2026', poursuit-il.