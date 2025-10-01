CRH : Oddo BHF relève son objectif de cours

Tout en maintenant son opinion 'neutre' sur CRH, Oddo BHF relève son objectif de cours de 105 à 120 dollars, pour tenir compte de la mise à jour de ses estimations et des multiples de comparables, au lendemain d'une journée investisseurs.



Après la présentation d'objectifs 2030 jugés toujours plus ambitieux, le bureau d'études affirme 'rester fan de la valeur', mais penser que le titre présente un potentiel de surperformance plus limité après une belle performance.



'Par cette présentation, le groupe a sans doute fait un pas de plus vers une entrée dans le S&P et probablement vers des multiples de cotation plus proche de Vulcan Materials et Martin Marietta à 18 et 17 fois la VE/EBITDA 2025 et 2026', poursuit-il.