CRH offre une importante opportunité de revalorisation selon Jefferies

Jefferies réitère son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 145 $.



Jefferies anticipe une croissance organique de l'EBITDA du groupe au premier trimestre 2026 malgré les mauvaises conditions météorologiques qui ont affecté une grande partie de la zone géographique de CRH.



"Bien que nos prévisions pour le premier trimestre se situent dans le bas de la fourchette du consensus, nous restons confiants quant à nos estimations pour l'exercice 2026, qui se situent dans le milieu de la fourchette prévue" indique le bureau d'analyse.



Jefferies entrevoit un potentiel de croissance grâce aux fusions-acquisitions, à l'amélioration des marges sur l'asphalte (liée à l'évolution du prix du pétrole) et à l'amélioration des prix en Europe.



Avec un ratio valeur d'entreprise/EBITDA estimé à seulement 9,8x pour 2027, CRH offre, selon Jefferies, une importante opportunité de revalorisation.