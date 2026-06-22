Ce week-end, le très probable rachat d'Arcosa par le groupe irlandais était éventé hier dans la presse.

Acquéreur en série habitué aux ambitieux changements de périmètre, vendeur opportuniste à l'occasion, le spécialiste des ciments, agrégats et matériaux de construction CRH concentre depuis plusieurs années ses moyens et son attention sur le continent nord-américain.

Amorcée depuis le rachat d'Ash Grove en 2018, la série de transactions dans cette direction se poursuit au rythme d'une grosse opération par an - Barrette Outdoor Living en 2022, Hydro International en 2023, les actifs ciment et béton texans de Martin Marietta Materials en 2024, Eco Material Technologies en 2025, et désormais Arcosa.

Filiale du groupe ferroviaire Trinity jusqu'en 2018, introduite en bourse à l'issue d'un spin-off, le groupe basé à Dallas exploite deux segments - granulats et infrastructures électriques - et assure depuis sa cotation une croissance presque entièrement issue de ses acquisitions.

Bien que son parcours ait été salué par le marché, la création de valeur aurait pu être plus prolifique. Ceci n'empêche pas la valorisation actuelle d'Arcosa d'évoluer à quinze fois son profit d'exploitation avant amortissements, et plus de trente fois son résultat net, soit des multiples très supérieurs à ceux assignés à CRH par les investisseurs.

On se souvient d'ailleurs qu'en 2023 le groupe irlandais, qui réalise toujours environ un tiers de son chiffre d'affaires en Europe, a déplacé son listing boursier aux États-Unis justement pour atténuer une décote qu'il considère injustifiée.

Ceci d’autant que, pour sa part, CRH a été un acquéreur extrêmement efficace. Son profit d'exploitation a presque triplé en dix ans, avec des taux de retour sur investissement à deux chiffres sur les 15 milliards de dollars investis en acquisitions.

En parallèle, au long de cette période, son nombre de titres en circulation diminuait d'un cinquième sous l'effet de rachats d'actions très bien séquencés, tandis que les ratios de solvabilité étaient maintenus à un niveau parfaitement raisonnable.

Cette performance est d'autant plus remarquable qu'elle a été réalisée en dépit d'une contraction d'activité réellement apocalyptique dans le secteur de la construction en Europe de l'ouest ; elle valide par ailleurs la stratégie de pivot vers l'Amérique du nord.

Le marché, cependant, accorde toujours un net premium de valorisation aux pure players des granulats comme Vulcan ou Martin Marietta. L'exposition à l'Europe et la plateforme plus diversifiée de CRH sont ici perçues comme pénalisantes par rapport aux acteurs de niche qui contrôlent des actifs stratégiques.

Récemment, on a vu les investisseurs s'emballer pour les producteurs de chaux et de calcaire, tous deux stratégiques dans les nouvelles normes de décarbonation, et un secteur dans lequel les autorisations d'exploitation de carrière ne sont plus distribuées depuis longtemps.

En témoignent par exemple l'ébouriffant parcours boursier de U.S. Lime & Minerals, ou le fort intérêt des grands fonds de private equity pour le belge Lhoist qui devrait bientôt ouvrir son capital jusqu’ici entièrement contrôlé par la famille Berghmans.