Crit gagne plus de 2% au lendemain de l'annonce d'un chiffre d'affaires pratiquement stable (-0,6% en organique) à 868 millions d'euros au troisième trimestre 2025, 'témoignant de la résilience de l'activité face à des conditions de marché toujours contrastées'.
Dans le travail temporaire (86,1% de l'activité totale), le chiffre d'affaires s'est inscrit en léger recul de 0,9% en organique, avec une résilience de l'activité en France (-4,5%) et une nette amélioration des performances à l'international (+3,4%).
Les activités aéroportuaires (14,4% de l'activité totale) ont réalisé quant à elles une croissance organique de 1,7%, avec une activité pratiquement stable en France (-1,2%) et soutenues à l'international, notamment au Royaume-Uni (+7,2%).
Au regard du trimestre écoulé, Crit se dit 'pleinement confiant dans sa capacité à profiter de la reprise progressive de la demande grâce à la diversité de son offre, la mobilisation de son réseau et le renforcement de ses positions internationales'.
Groupe CRIT est spécialisé dans les prestations de travail temporaire. Le groupe développe également une activité d'assistance aéroportuaire. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de travail temporaire (82,5%) : à destination de l'industrie, des services et du BTP. A fin 2024, le groupe détient un réseau de 809 agences implantées essentiellement en France (452) ;
- assistance aéroportuaire (13,4%) : assistance aux avions (tractage, chargement et déchargement des bagages, contrôle des pleins, etc.), aux passagers (enregistrement, sécurisation et collecte des bagages) et au trafic (établissement des plans de vols, contrôle des charges, etc.) ;
- autres (4,1%) : notamment prestations d'ingénierie et d'études (principalement dans les secteurs de l'automobile et de l'aéronautique), et de maintenance industrielle.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (60,5%), Italie (17,9%), Etats-Unis (7,4%), Espagne et Portugal (4,5%), Suisse (4,2%), Royaume Uni (2,4%), Afrique (2,2%) et autres (0,9%).
