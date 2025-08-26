Criteo : Connor McGogney promu directeur stratégique

Criteo a annoncé mardi avoir promu Connor McGogney, son actuel directeur du développement d'entreprise, au poste de directeur de la stratégie.



Arrivé en 2018, McGogney a largement contribué à la croissance du groupe à travers la signature de partenariats stratégiques et la conclusion d'acquisitions, souligne le spécialiste de la publicité en ligne.



Dans un communiqué, Criteo rappelle qu'il a, entre autres, joué un rôle clé dans le développement de l'écosystème de partenariats de Criteo et supervisé plusieurs acquisitions dans le 'retail media' ainsi que le rachat d'Iponweb, qui a permis à l'entreprise de renforcer ses capacités technologiques et de consolider sa position de Criteo dans le 'commerce media'.



Au sein de ses nouvelles fonctions, McGogney continuera de superviser les partenariats et le développement 'corporate' tout en pilotant la stratégie et la trajectoire de croissance à long terme du groupe. Il sera également chargé d'identifier de nouvelles opportunités, d'affiner le positionnement de Criteo et de tirer parti des innovations liées à l'intelligence artificielle.



Avant de rejoindre Criteo, McGogney avait occupé les postes de vice-président en charge des fusions-acquisitions et du développement corporate chez Nielsen et de vice-président dans la banque d'investissement pour les médias et les technologies chez Credit Suisse.

