Criteo va élaborer une offre Retail Media pour Monoprix
Criteo annonce la signature d'un partenariat avec Monoprix, la marque du groupe de distribution Casino spécialisée dans le commerce de proximité urbain, pour concevoir, déployer et commercialiser une nouvelle offre Retail Media.
Celle-ci combinera une offre on-site (incluant des formats display et des produits sponsorisés) et des capacités d'activation off-site pour étendre la portée des campagnes sur les sites de l'Open Web, au-delà des environnements propriétaires de l'enseigne.
"Dans un contexte où le Retail Media s'impose comme un levier incontournable de croissance, Monoprix et Criteo unissent leurs forces pour proposer aux marques, aux annonceurs et aux agences des solutions publicitaires efficaces, pertinentes et mesurables", affirme Criteo.
En effet, le spécialiste du commerce intelligence mettra à disposition de Monoprix ses solutions adtech Retail Media et accompagnera l'enseigne dans la valorisation et la commercialisation de son offre.
La plateforme proposée par Criteo permettra également de packager les inventaires et les données first-party de Monoprix afin de proposer aux annonceurs des activations sur mesure, via des curated deals.
L'offre, en cours de déploiement et prochainement accessible, reposera sur des capacités avancées de ciblage et de personnalisation, permettant de diffuser des campagnes basées sur les comportements et intentions d'achat des consommateurs.
Grâce à la plateforme Retail Media de Criteo, les annonceurs bénéficieront d'un pilotage en temps réel de leurs campagnes, d'options de ciblage enrichies par l'IA et d'une mesure en boucle fermée, garantissant transparence, pertinence et performance.
Criteo SA est une société française spécialisée dans le marketing numérique à la performance. Sa solution se compose du moteur Criteo, des données de la société, de l'accès à l'inventaire et de ses plateformes d'annonceurs et d'éditeurs. Le moteur Criteo comprend divers algorithmes d'apprentissage automatique, tels que des algorithmes de prédiction, de recommandation, d'enchères et de création, ainsi que l'infrastructure matérielle et logicielle globale. Le moteur Criteo diffuse des publicités par le biais de plusieurs canaux et formats marketing, notamment des bannières publicitaires, des bannières de publicité native et des messages marketing envoyés à des adresses e-mail opt-in. Les publicités sont diffusées sur tous les appareils et écrans, y compris les navigateurs Web sur les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables, les navigateurs Web mobiles sur les smartphones et les tablettes, ainsi que les applications mobiles. L'entreprise est présente dans environ 90 pays grâce à un réseau de plus de 30 bureaux internationaux situés en Europe, aux Amériques et dans la région Asie-Pacifique.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.