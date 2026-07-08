Une étude menée par KPMG montre que si les critères ESG sont bien intégrés par les PME cotées, les manières de les présenter aux investisseurs sont encore très fragmentées.

Si les PME et ETI cotées restent pour certaines à l’écart des contraintes imposées par les directives européennes sur le reporting de durabilité (CSRD) ou le devoir de vigilance (CSDDD), nombre d’entre elles ont bien compris que les critères ESG (environnementaux, sociaux, de gouvernance) ne constituent plus seulement une contrainte réglementaire mais bien un élément d’engagement auprès des investisseurs.

Mais où en sont-elles exactement sur ce plan ? Pour le savoir, KPMG a mené une enquête auprès de 73 entreprises en association avec la SFAF (Société française des analystes financiers). Ce travail a été réalisé en suivant quatre angles d’analyse.

Visibilité et accessibilité

82% des entreprises scrutées proposent une rubrique dédiée à ces enjeux sur leur site. De plus 73% éditent ces informations en plusieurs langues et 70% mettent en avant les innovations à impact positif. Pour autant, derrière ces chiffres globalement flatteurs, KPMG déplore "une réalité beaucoup plus contrastée", une partie des entreprises se contentant de présentations descriptives, voire statiques.

Dialogue avec les investisseurs

Lors des rendez-vous avec les investisseurs, les échanges sur les critères ESG demeurent accessoires. Aucune entreprise n’a mené de roadshow spécifique sur ces sujets et parmi celles qui ont organisé des Capital Market Days depuis quatre ans, 16% seulement y ont intégré les enjeux ESG.

Quant aux notations extra-financières, KPMG relève "une hétérogénéité méthodologique entre agences qui complexifie la comparabilité".

Reporting

Là encore, le paysage apparaît fragmenté, que ce soit dans les standards utilisés (SASB, TCFD, GRI) ou dans la profondeur d’appropriation. "Certaines entreprises structurent leur reporting autour de ces référentiels, les utilisant comme de véritables outils de pilotage et de comparabilité. D’autres s’en servent principalement comme des cadres déclaratifs, sans articulation claire avec leur stratégie ou leurs indicateurs clés", expliquent les auteurs.

Création de valeur

Le dernier angle d’analyse concerne la manière dont les entreprises communiquent sur le lien entre leur démarche ESG et leur performance opérationnelle. Sur ce plan, les démarches demeurent tout aussi perfectibles, moins d’une entreprise sur deux proposant des "business cases ESG" et à peine une sur cinq éditant un rapport climat ou ESG.

Une demande forte du côté des investisseurs

Selon les auteurs, les PME et ETI cotées ont en tout cas tout intérêt à améliorer encore leur manière de communiquer sur les enjeux ESG, les investisseurs les intégrant désormais pleinement dans leur processus d’investissement comme "un outil d’analyse du risque".

Que les entreprises soient assujetties ou non à des obligations réglementaires importe finalement peu, les investisseurs donnant la priorité aux émetteurs proposant une information fiable, régulière et compréhensible. "L'absence de données ESG se traduit souvent par une notation dégradée par les fournisseurs, ce qui peut nous contraindre à écarter ces émetteurs de nos portefeuilles", avertit une analyste citée dans l’étude.