La flambée de +154% enregistrée par Critical Metals Corp. (CRML) depuis le début de l'année 2026 illustre autant un emballement spéculatif qu'un réalignement brutal des priorités stratégiques occidentales. Derrière le bruit médiatique provoqué par les déclarations de Donald Trump sur le Groenland se dessine une réalité : la montée en puissance d'un cycle d'investissement centré sur les métaux critiques, la sécurité des chaînes d'approvisionnement et la souveraineté industrielle. C'est dans cet entrelacs de géopolitique, de macroéconomie et d'industrie minière que s'inscrit le dossier Critical Metals Corp.

Un positionnement stratégique sur les métaux critiques occidentaux

Critical Metals Corp. (CRML ci-après) est une société minière cotée au Nasdaq depuis le 28 février 2024, dont l’ambition affichée est de devenir un acteur structurant de l’approvisionnement occidental en métaux critiques. La société développe une chaîne intégrée allant de l’extraction au traitement, en dehors de la sphère d’influence chinoise, dans un contexte où la Chine concentre environ 90% des capacités mondiales de raffinage des terres rares et plus de 93% de la production d’aimants.

Attention : Je tiens à préciser en préambule les risques de ce dossier. Comme toutes sociétés minières, il existe une grande imprévisibilité concernant les bénéfices futurs que ce soit sur les réelles capacités des gisements ou la valeur de marché future des métaux vendus. Mark Twain aimait ironiser sur le secteur minier en disant qu’une mine est un trou avec un menteur assis à son sommet. Dans le cas de Critical Metal Corp., il faut doubler de vigilance car la société ne réalise pas de chiffre d'affaires (elle perd de l'argent chaque année en réalité) et est encore à un stade précoce. Je me devais de vous dire que le narratif sur le Groënland compte donc beaucoup dans la valorisation de la société. Voilà pour les principaux risques.

L'actif de CRML qui attire l'attention en ce moment est le projet Tanbreez, situé dans le sud du Groenland. Ce gisement figure parmi les plus importants dépôts de terres rares au monde, avec environ 45 millions de tonnes de ressources identifiées au sein d’une unité géologique de type kakortokite, encore largement sous-explorée. Le projet se distingue par une proportion exceptionnellement élevée de terres rares lourdes, représentant environ 27% du total, sans les contraintes liées à des sous-produits radioactifs, un facteur différenciant majeur dans cette industrie.

Tanbreez : un projet spectaculaire

Sur le plan économique, Tanbreez affiche des indicateurs particulièrement agressifs. L’évaluation économique préliminaire publiée en mars 2025 fait état d’une valeur actuelle nette proche de USD 3 milliards, avec un taux de rentabilité interne de 180% avant impôt. Le scénario de développement repose sur une montée en puissance progressive, avec une production initiale d’environ 85 000 tonnes d’oxydes de terres rares par an, extensible jusqu’à 425 000 tonnes grâce à une approche modulaire.

La société a déjà sécurisé des accords d’enlèvement couvrant la totalité de la production future du projet. Initialement, près de 75% des volumes étaient contractualisés, avant que des accords complémentaires, notamment avec des partenaires saoudiens et européens, ne permettent de verrouiller 100% des concentrés sur le long terme. Cette visibilité commerciale est rare à ce stade de développement et renforce la crédibilité industrielle du projet.

L'approbation récente de la construction d’une installation de stockage et de pilotage à Qaqortoq, conçue spécifiquement pour les conditions arctiques et opérationnelle au plus tard en mai 2026, constitue une étape concrète vers l’industrialisation. Elle traduit également un ancrage local renforcé, avec l’acquisition d’un site résidentiel destiné à devenir la base opérationnelle de la société au Groenland.

Une stratégie d’intégration aval et d’alliances géopolitiques

L'un des éléments structurants du modèle économique de CRML réside dans sa stratégie d’intégration aval. La société a conclu un accord de principe pour la création d’une coentreprise à parts égales avec le groupe saoudien Tariq Abdel Hadi Abdullah Al-Qahtani & Brothers, visant à construire une usine de traitement des terres rares en Arabie saoudite. Cet investissement pourrait atteindre USD 1,5 milliard et prévoit la transformation de concentrés issus de Tanbreez en oxydes séparés, métaux et matériaux de qualité aimant, destinés notamment au secteur de la défense américaine.

En parallèle, CRML s’est engagée dans un projet de raffinerie de terres rares en Roumanie, contribuant à l’émergence d’une chaîne d’approvisionnement intégrée au sein de l’Union européenne. Ces initiatives répondent directement aux objectifs occidentaux de réduction de dépendance vis-à-vis de la Chine, dans un contexte de tensions croissantes sur les matériaux stratégiques.

Le lithium européen comme second pilier industriel

Au-delà des terres rares, Critical Metals Corp. développe également le projet lithium de Wolfsberg, en Autriche. Cet actif, entièrement autorisé, est présenté comme la première mine de lithium pleinement permise en Europe. Situé à 270 kilomètres de Vienne et bénéficiant d’infrastructures logistiques existantes, Wolfsberg vise une mise en production à partir de 2026, avec un positionnement clair sur la chaîne de valeur européenne des batteries.

La signature d’un accord d’enlèvement avec BMW confère au projet une crédibilité industrielle supplémentaire, tout en illustrant l’intérêt croissant des constructeurs automobiles pour des approvisionnements locaux et sécurisés.

Catalyseurs boursiers et lecture critique du contexte

À court terme, plusieurs catalyseurs peuvent soutenir le titre : publication progressive des résultats de forage, finalisation d’accords de financement, mise à jour de l’étude de faisabilité définitive attendue fin 2025, et avancées concrètes sur les infrastructures groenlandaises. L’intérêt affiché de l’US Export-Import Bank, via une lettre d’intention de USD 120 millions, souligne également l’alignement du projet avec les priorités stratégiques américaines.

Toutefois, une lecture critique s’impose. Le marché tend à traiter le Groenland comme un scénario géopolitique binaire, alors que l’issue la plus probable reste un statu quo institutionnel accompagné d’un renforcement des infrastructures de l’OTAN et d’une présence américaine accrue. Dans ce cadre, la valeur stratégique de Tanbreez demeure intacte, indépendamment de toute hypothèse d’annexion ou de transfert de souveraineté. Le risque principal réside moins dans la géopolitique que dans l’exécution industrielle, la maîtrise des coûts et la capacité à transformer des projections économiques exceptionnelles en flux de trésorerie tangibles.