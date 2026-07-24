Crocs dans le vert à Wall Street, Needham continue d'y croire
Alors que les marchés d'actions américains se montrent hésitants à Wall Street en cette dernière séance de la hausse, le titre Crocs opte pour une petite hausse (+0,2% à 132,7 dollars), soutenu par des commentaires encourageants de Needham à un peu moins d'une semaine de la publication trimestrielle du fabricant de chaussures de loisirs.
Si l'action a déjà grimpé de 55% depuis le début de l'année, contre seulement 8% pour l'indice S&P 500, Needham estime que cette hausse n'est pas une bulle, mais qu'elle est pleinement justifiée par l'amélioration de la santé financière de l'entreprise, surtout en Amérique du Nord.
Les ventes directes et en magasin fonctionnent très bien, explique le broker, qui évoque une forte demande de la part des consommateurs obligeant les distributeurs partenaires à reconstituer massivement leurs stocks.
Hey Dude se redresse
Le courtier américain note par ailleurs que la marque de mocassins en tissu Hey Dude reprend du poil de la bête, alors qu'elle constituait jusqu'ici l'un des gros points noirs de l'activité, la direction se montrant confiante quant à un retour de la croissance au 2nd semestre.
S'il ne revoit pas ses prévisions de bénéfices à la hausse (il l'avait déjà fait le mois dernier), Needham juge que tous les indicateurs sont au vert et relève son objectif de cours de 132 à 150 euros, tout en jugeant sa cible toujours "prudente". Sa recommandation reste quant à elle à l'achat.
Crocs a prévu de publier ses résultats trimestriels le jeudi 30 juillet.
Crocs, Inc. est spécialisée dans la conception, le développement, la commercialisation à l'échelle mondiale, la distribution et la vente de chaussures et d'accessoires décontractés destinés à tous. Les marques de la société comprennent Crocs et HEYDUDE. La collection de la marque Crocs intègre le matériau Croslite, une technologie exclusive de fabrication de chaussures moulées. Elle utilise également des formulations de Croslite en association avec des technologies de matériaux employées dans ses collections « visible comfort », telles que ses produits LiteRide et Free Feel Technology. La marque HEYDUDE propose des chaussures à la silhouette emblématique et polyvalente de mocassins, adaptées à de nombreuses occasions, qui mettent l'accent sur le style décontracté, la fonctionnalité axée sur le confort et la personnalisation. Elle commercialise ses produits dans plus de 85 pays, par le biais de canaux de vente en gros et de vente directe aux consommateurs. Son canal de vente en gros comprend des détaillants multimarques nationaux et internationaux, des détaillants en ligne et d’autres acteurs. Son canal de vente directe aux consommateurs comprend des magasins de détail gérés par la Société, des sites de commerce électronique gérés par la Société et des places de marché tierces.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.