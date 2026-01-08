Croissance d'OVH portée par le Cloud Public au premier trimestre
OVHcloud affiche un chiffre d'affaires en croissance de 4,5% à 273,5 millions d'euros en données totales au titre de son 1er trimestre 2026, et de 6% à données comparables, une progression principalement tirée par le Cloud public.
Le Cloud public (21,2% du total) a vu son CA augmenter de 15,8% en comparable, "soutenu par l'acquisition de nouveaux clients Starters ainsi que la capacité à faire de l'up-sell et du cross-sell notamment auprès des Scalers et aux Corporate".
De leurs côtés, le Cloud privé (60,7% du total) et le Webcloud (18,1%) du groupe de services informatiques ont enregistré des croissances à données comparables nettement plus modérées, de respectivement 4% et 2,3%.
OVH souligne aussi que la consommation des clients existants a continué à croître, avec un taux de rétention net du CA qui atteint 105% (à données comparables), et qu'il a "maintenu sa discipline opérationnelle et financière".
"Grâce à cette trajectoire de croissance et à notre discipline financière, nous confirmons l'ensemble de nos objectifs pour l'année 2026, dont la génération d'un Free Cash-Flow positif", indique son PDG Octave Klaba.
OVH Groupe est le premier fournisseur européen de services de cloud computing, positionné de manière unique pour capitaliser sur le marché du cloud en pleine croissance.
Le groupe fournit aux entreprises clientes une suite complète de solutions conçues pour répondre à la demande croissante de stratégies multi-cloud et de cloud hybride, tout en satisfaisant à l'exigence croissante de souveraineté des données et de solutions cloud de confiance.
OVH Groupe délivre à 1,6 million de clients - composés en grande partie de PME, de grandes entreprises et d'entreprises technologiques, ainsi que du secteur public - une suite complète de solutions de cloud privé, public et web, en s'appuyant sur son réseau mondial de 44 centres de données, hébergeant plus de 500 000 serveurs sur 4 continents.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.