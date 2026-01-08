Croissance d'OVH portée par le Cloud Public au premier trimestre

OVHcloud affiche un chiffre d'affaires en croissance de 4,5% à 273,5 millions d'euros en données totales au titre de son 1er trimestre 2026, et de 6% à données comparables, une progression principalement tirée par le Cloud public.

Le Cloud public (21,2% du total) a vu son CA augmenter de 15,8% en comparable, "soutenu par l'acquisition de nouveaux clients Starters ainsi que la capacité à faire de l'up-sell et du cross-sell notamment auprès des Scalers et aux Corporate".



De leurs côtés, le Cloud privé (60,7% du total) et le Webcloud (18,1%) du groupe de services informatiques ont enregistré des croissances à données comparables nettement plus modérées, de respectivement 4% et 2,3%.



OVH souligne aussi que la consommation des clients existants a continué à croître, avec un taux de rétention net du CA qui atteint 105% (à données comparables), et qu'il a "maintenu sa discipline opérationnelle et financière".



"Grâce à cette trajectoire de croissance et à notre discipline financière, nous confirmons l'ensemble de nos objectifs pour l'année 2026, dont la génération d'un Free Cash-Flow positif", indique son PDG Octave Klaba.