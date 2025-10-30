Croissance de 0,2% du PIB au 3e trimestre dans la zone euro

Le PIB corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,2% dans la zone euro et de 0,3% dans l'UE, au 3 trimestre 2025 par rapport au trimestre précédent, selon une estimation rapide préliminaire d'Eurostat, après des hausses respectives de 0,1% et 0,2% au 2e trimestre.



Parmi les Etats membres pour lesquels des données sont disponibles, la Suède (+1,1%) a enregistré la plus forte croissance, suivie du Portugal (+0,8%) et de la Tchéquie (+0,7%). Des baisses ont été enregistrées en Lituanie (-0,2%), en Irlande et en Finlande (-0,1% chacune).



Par rapport au même trimestre de l’année précédente, le PIB corrigé des variations saisonnières a augmenté de 1,3% dans la zone euro et de 1,5% dans l’UE au troisième trimestre 2025, après +1,5% dans la zone euro et +1,6% dans l’UE au trimestre précédent.



