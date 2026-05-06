Croissance maintenue dans les services au Royaume-Uni, mais les prix chauffent
La croissance dans le secteur des services britannique s'est accélérée au mois d'avril en dépit de la hausse des prix de l'énergie qui a affecté l'activité des entreprises, montrent ce mercredi les résultats définitifs de l'enquête S&P Global réalisée auprès des directeurs d'achats.
L'indice PMI définitif calculé par le cabinet de recherche économique s'est établi à 52,7 le mois dernier, contre 50,5 en mars, ce qui marquait un plus bas de 11 mois.
L'indicateur reste nettement au-dessus de 50, seuil séparant croissance et contraction de l'activité.
Les pressions sur les prix s'accentuent
Tim Moore, économiste chez S&P Global Market, prévient toutefois que ce redressement pourrait s'avérer de courte durée.
"Les chefs d'entreprise ayant répondu à notre enquête soulignent que le conflit au Moyen-Orient et les perturbations au niveau de la chaîne d'approvisionnement qui en découlent pèsent lourdement sur l'activité et la demande des consommateurs", fait valoir l'analyste.
D'après l'étude, quelque 57% des participants font état d'une augmentation de leurs coûts, contre 40% le mois précédent, une proportion qui laisse penser que les tensions inflationnistes n'ont jamais été aussi élevées depuis la fin 2022.
S&P Global, Inc. figure parmi les principaux prestataires internationaux de services d'informations financières à destination des investisseurs, des entreprises, des gouvernements, des institutions financières, des gestionnaires et des conseillers en investissements. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de services d'informations et d'analyses sur les marchés des matières premières, de l'énergie, de la mobilité et de l'ingénierie (58,3% ; S&P Global Market Intelligence, S&P Global Commodity Insights et S&P Global Mobility) ;
- prestations de notation financière (29,7% ; S&P Global Ratings) : destinées à évaluer les risques de solvabilité des entreprises ;
- gestion d'indices boursiers mondiaux et publication de données de marché (12% ; S&P Dow Jones Indices).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (60,8%), Europe (23%), Asie (10,7%) et autres (5,5%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.