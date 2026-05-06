Croissance maintenue dans les services au Royaume-Uni, mais les prix chauffent

La croissance dans le secteur des services britannique s'est accélérée au mois d'avril en dépit de la hausse des prix de l'énergie qui a affecté l'activité des entreprises, montrent ce mercredi les résultats définitifs de l'enquête S&P Global réalisée auprès des directeurs d'achats.

L'indice PMI définitif calculé par le cabinet de recherche économique s'est établi à 52,7 le mois dernier, contre 50,5 en mars, ce qui marquait un plus bas de 11 mois.



L'indicateur reste nettement au-dessus de 50, seuil séparant croissance et contraction de l'activité.



Les pressions sur les prix s'accentuent



Tim Moore, économiste chez S&P Global Market, prévient toutefois que ce redressement pourrait s'avérer de courte durée.



"Les chefs d'entreprise ayant répondu à notre enquête soulignent que le conflit au Moyen-Orient et les perturbations au niveau de la chaîne d'approvisionnement qui en découlent pèsent lourdement sur l'activité et la demande des consommateurs", fait valoir l'analyste.



D'après l'étude, quelque 57% des participants font état d'une augmentation de leurs coûts, contre 40% le mois précédent, une proportion qui laisse penser que les tensions inflationnistes n'ont jamais été aussi élevées depuis la fin 2022.