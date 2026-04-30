Croissance meilleure que prévu de 0,6% au 1er trimestre en Espagne

L'Espagne a enregistré au premier trimestre une croissance de 0,6%, soit une performance légèrement supérieure aux attentes, à en croire des données provisoires publiées ce jeudi par l'Institut national de la statistique (Ine).

Au quatrième trimestre 2025, le produit intérieur brut (PIB) avait progressé de 0,8% et les économistes s'attendaient à ce que la croissance ralentisse autour de 0,5% sur la période allant de janvier-mars.



Sur un an, la croissance ressort à 2,7%, contre 2,6% au quatrième trimestre.



Un léger ralentissement se profile



Portée par une demande intérieure solide, l'économie espagnole surperforme le reste de la zone euro depuis la fin de la pandémie de Covid.



Le chiffre préliminaire dévoilé ce matin au titre du premier trimestre dépasse très largement l'estimation de croissance fournie de son côté par Eurostat pour l'ensemble de l'union monétaire, avec un PIB qui ne devrait avoir progressé que de 0,3% dans la région sur les trois premiers mois de l'année.



Après une croissance de 2,8% en 2025, l'Espagne devrait cependant voir son rythme d'expansion décélérer cette année du fait de la remontée des tensions inflationnistes due à la flambée des prix de l'énergie, appelée à peser sur le pouvoir d'achat des ménages. Elle devrait quand même atteindre 2,3% en 2026.