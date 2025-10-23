Thales affiche un chiffre d'affaires des neufs premiers mois de 2025 de près de 15,26 milliards d'euros, en hausse de 9,1% à périmètre et taux de change constants (+8,4% de variation totale), portée à la fois par les marchés matures (+7,7%) et émergents (+14,5%).

Les prises de commandes s'élèvent à 16,76 MdsEUR à fin septembre, en croissance organique de 9% (+8% au total), continuant de bénéficier d'une forte dynamique dans la majorité de ses activités, en particulier dans l'aérospatial et la défense.

Thales confirme tous les objectifs 2025, à savoir un ratio des prises de commandes sur chiffre d'affaires supérieur à un, une croissance organique du chiffre d'affaires entre +6 et +7%, ainsi qu'une marge d'EBIT ajusté entre 12,2 et 12,4%.

'Thales, fort de son positionnement solide sur l'ensemble de ses grands marchés et de la pertinence de ses produits et solutions, dispose de perspectives favorables à moyen et long terme', estime-t-il plus largement.