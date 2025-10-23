Thales affiche un chiffre d'affaires des neufs premiers mois de 2025 de près de 15,26 milliards d'euros, en hausse de 9,1% à périmètre et taux de change constants (+8,4% de variation totale), portée à la fois par les marchés matures (+7,7%) et émergents (+14,5%).
Les prises de commandes s'élèvent à 16,76 MdsEUR à fin septembre, en croissance organique de 9% (+8% au total), continuant de bénéficier d'une forte dynamique dans la majorité de ses activités, en particulier dans l'aérospatial et la défense.
Thales confirme tous les objectifs 2025, à savoir un ratio des prises de commandes sur chiffre d'affaires supérieur à un, une croissance organique du chiffre d'affaires entre +6 et +7%, ainsi qu'une marge d'EBIT ajusté entre 12,2 et 12,4%.
'Thales, fort de son positionnement solide sur l'ensemble de ses grands marchés et de la pertinence de ses produits et solutions, dispose de perspectives favorables à moyen et long terme', estime-t-il plus largement.
Thales figure parmi les leaders européens de la fabrication et de la commercialisation d'équipements et de systèmes électroniques destinés aux secteurs de l'aérospatial, du transport, de la défense et de la sécurité. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de défense et de sécurité (53,3%) : systèmes d'information et de communication sécurisés (systèmes de commandement et de contrôle, systèmes de communication, de protection, de cybersécurité, etc.), systèmes de mission de défense (systèmes de guerre électronique et drones), systèmes terrestres et aériens (systèmes de défense aérienne, de contrôle aérien, systèmes et missiles de défense terrestre, et systèmes optroniques) ;
- systèmes aérospatiaux (26,6%) : équipements d'avionique (équipements de cockpit, de multimédia de cabine, de simulation) et systèmes spatiaux (satellites, charges utiles, etc.) ;
- solutions d'identification et de sécurité numériques (19,6%) ;
- autres (0,5%).
En outre, le groupe détient une participation de 35% dans Naval Group (fabrication d'équipements navals à destination des secteurs de la défense et de l'énergie nucléaire).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (28,8%), Royaume-Uni (6,6%), Europe (25,1%), Amérique du Nord (14,2%), Australie et Nouvelle-Zélande (4,6%) et autres (20,7%).
