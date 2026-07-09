Crompton Greaves Consumer Electricals présente des perspectives de croissance séduisantes, mais la question cruciale demeure sa capacité à surpasser l'augmentation de ses coûts opérationnels.

Le gouvernement indien soutient activement la production locale. Dans le cadre du programme d'incitation lié à la production (PLI), les autorités ont porté le financement des appareils électriques ménagers à 10 milliards de roupies indiennes (INR) pour l'exercice fiscal 2027, contre seulement 3 milliards d'INR en 2026, afin de récompenser les entreprises atteignant des objectifs spécifiques d'investissement et de vente. Cette initiative ouvre de nouvelles perspectives pour les acteurs du secteur des équipements électriques grand public.

Par ailleurs, le rapport Vision 2030 du cabinet EY prévoit un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 11 % pour les biens de consommation durables, propulsant le secteur vers un marché de 3 000 milliards d'INR. D'ici l'exercice 2027, des technologies telles que l'Internet des objets (IoT), l'énergie intelligente et le commerce omnicanal pourraient permettre à l'Inde de devenir le quatrième marché mondial.

Les géants tels que Crompton Greaves Consumer Electricals, reconnu pour ses ventilateurs, ses systèmes d'éclairage, ses appareils électroménagers et ses pompes solaires, sont bien positionnés pour profiter de cette montée en gamme et de la transition vers les énergies propres. Toutefois, ses récents indicateurs financiers montrent que l'entreprise traverse actuellement une phase de transition.

Des marges sous pression

Le revenu total pour l'exercice 2026 a progressé de 2,9 % sur un an, passant de 79,3 milliards à 81,6 milliards d'INR. Cette croissance a été freinée par une contraction du chiffre d'affaires au cours du premier semestre 2026. Le segment des biens de consommation durables électriques (ECD), qui génère 75,3 % des revenus, a enregistré une croissance de 1,4 % sur un an pour atteindre 61 milliards d'INR, contre 60 milliards d'INR lors de l'exercice 2025.

Le segment de l'éclairage a progressé de 6,4 % sur un an en 2026, passant de 10,2 milliards à 10,8 milliards d'INR. Les segments B2B et B2C ont tous deux soutenu cette dynamique, permettant à la division d'atteindre un sommet historique de revenus annuels sur six ans au cours de l'exercice 2026.

Le résultat opérationnel (EBIT) pour l'exercice 2026 a chuté de 12,3 % à 6,6 milliards d'INR, contre 7,5 milliards d'INR l'année précédente, la marge d'EBIT reculant de 140 points de base, de 9,5 % à 8,1 %. Cette marge a été pénalisée par la hausse du coût des matières premières et d'autres charges d'exploitation. Le bénéfice net final a subi un impact encore plus sévère.

La société a enregistré une perte nette de 2,3 milliards d'INR pour l'exercice 2026, contre un bénéfice de 5,6 milliards d'INR en 2025. Ce résultat s'explique principalement par une charge de dépréciation exceptionnelle de 7,2 milliards d'INR liée à Butterfly Appliances et à ses marques commerciales, ce qui a réduit la valeur de l'écart d'acquisition (goodwill) et des actifs incorporels.

Le flux de trésorerie opérationnel a diminué pour s'établir à 7,2 milliards d'INR en 2026, contre 7,5 milliards d'INR en 2025, principalement en raison d'une augmentation de 3,7 milliards d'INR des créances clients et d'une hausse de 1,1 milliard d'INR des autres actifs financiers et non financiers.

En difficulté mais pas hors course

Au cours de l'année écoulée, le titre a reculé de 23,9 %. À 260,6 INR, il reste loin de son plus haut sur 52 semaines de 360 INR, reflétant la prudence des investisseurs malgré les opportunités de croissance à long terme dans les secteurs de l'électricité grand public et des pompes.

Sur une note plus positive, l'action se négocie à un ratio cours/bénéfice (P/E) prévisionnel de 27,3x les bénéfices de l'exercice 2027, ce qui est inférieur à sa moyenne historique sur deux ans de 39,9x. Cela suggère un potentiel de rebond significatif si les marges se stabilisent à moyen terme.

Le sentiment des analystes reste favorable. Sur 34 analystes couvrant la valeur, 32 affichent une recommandation à l'achat (« Buy »), tandis que les deux restants conseillent de conserver le titre (« Hold »). L'objectif de cours moyen de 344,9 INR implique un potentiel de hausse de 32,3 % par rapport au cours actuel, en dépit des turbulences boursières à court terme.

Les obstacles à la reprise

L'inflation des matières premières constitue le vent contraire le plus immédiat. La direction a signalé de nouvelles augmentations des coûts des matériaux en avril 2026, malgré les hausses de prix pratiquées au quatrième trimestre 2026. L'intégration de la filiale Butterfly reste un chantier en cours, et la trajectoire de ses marges sera surveillée de près. Si la forte demande estivale liée aux vagues de chaleur soutient actuellement l'activité, toute normalisation météorologique ou un retour à la morosité du premier semestre 2026 mettrait à l'épreuve la pérennité du redressement des marges.