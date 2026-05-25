Crossject soutenu par l'avis d'Oddo BHF après sa levée de fonds

Crossject se reprend (+6,67%, à 2,40 euros) après une chute de 8,54% vendredi, consécutive à l'annonce du succès d'une augmentation de capital.

Vendredi, la société pharmaceutique qui a développé Zeneo, un auto-injecteur sans aiguille pré-rempli et à usage unique, a dévoilé la réussite d'une levée de fonds, réservée à une catégorie d'investisseurs, d'un montant de 15 millions d'euros. La société a émis 6 441 300 actions d'une valeur nominale de 0,10 euro par titre et représentant 10,8% de son capital social, à un prix de souscription de 1,704 euro par action, et l'émission de 6 441 300 bons de souscription d'actions (BSA) à un prix de 0,626 euro par BSA.



Dans le détail, 4 BSA donnent le droit de souscrire à 5 actions ordinaires moyennant le paiement d'un prix d'exercice de 2,68 euros par action ordinaire. Le nombre total d'actions ordinaires pouvant être souscrites lors de l'exercice des 6 441 300 BSA est de 8 051 625 actions ordinaires.



Les fonds levés serviront à financer les besoins généraux de l'entreprise et prolonger sa piste de trésorerie, poursuivre les activités de développement réglementaires de Zepizure, notamment en vue des prochaines étapes associées, continuer les investissements et les travaux préparatoires nécessaires à la montée en puissance des capacités industrielles et enfin, renforcer les capitaux propres de la société et, plus généralement, améliorer sa structure financière.



Après cette opération, Oddo BHF note que la société se donne de l'air pour continuer d'avancer plus sereinement sa feuille de route avec en point d'orgue l'obtention de l'autorisation d'utilisation en urgence de Zepizure aux Etats-Unis.



La recommandation reste à surperformance et l'objectif de cours a été relevé de 4,10 à 4,30 euros.