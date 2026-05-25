Vendredi, la société pharmaceutique qui a développé Zeneo, un auto-injecteur sans aiguille pré-rempli et à usage unique, a dévoilé la réussite d'une levée de fonds, réservée à une catégorie d'investisseurs, d'un montant de 15 millions d'euros. La société a émis 6 441 300 actions d'une valeur nominale de 0,10 euro par titre et représentant 10,8% de son capital social, à un prix de souscription de 1,704 euro par action, et l'émission de 6 441 300 bons de souscription d'actions (BSA) à un prix de 0,626 euro par BSA.
Dans le détail, 4 BSA donnent le droit de souscrire à 5 actions ordinaires moyennant le paiement d'un prix d'exercice de 2,68 euros par action ordinaire. Le nombre total d'actions ordinaires pouvant être souscrites lors de l'exercice des 6 441 300 BSA est de 8 051 625 actions ordinaires.
Les fonds levés serviront à financer les besoins généraux de l'entreprise et prolonger sa piste de trésorerie, poursuivre les activités de développement réglementaires de Zepizure, notamment en vue des prochaines étapes associées, continuer les investissements et les travaux préparatoires nécessaires à la montée en puissance des capacités industrielles et enfin, renforcer les capitaux propres de la société et, plus généralement, améliorer sa structure financière.
Après cette opération, Oddo BHF note que la société se donne de l'air pour continuer d'avancer plus sereinement sa feuille de route avec en point d'orgue l'obtention de l'autorisation d'utilisation en urgence de Zepizure aux Etats-Unis.
La recommandation reste à surperformance et l'objectif de cours a été relevé de 4,10 à 4,30 euros.
Crossject est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de systèmes d'auto-injection médicamenteuse sans aiguille. Le groupe propose Zeneo, un dispositif pré-rempli et à usage unique, pouvant être utilisé pour des injections intradermiques, sous cutanées et intramusculaires.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
-
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
-
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
-
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.