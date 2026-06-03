CrowdStrike augmente ses investissements dans l'IA malgré une réaction prudente du marché

CrowdStrike a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes tout en annonçant une forte hausse de ses dépenses pour soutenir ses investissements dans l'intelligence artificielle et le développement de nouveaux produits. Les dépenses d'exploitation ont progressé de 15% sur un an pour atteindre 1,07 milliard de dollars. Malgré de solides performances, l'action recule d'environ 9% après la clôture de Wall Street, les investisseurs s'inquiétant du rythme de progression des coûts.

Le chiffre d'affaires du premier trimestre s'est élevé à 1,39 milliard de dollars, au-dessus des 1,36 milliard attendus par les analystes. Le groupe bénéficie de la demande croissante pour les solutions de cybersécurité intégrant l'intelligence artificielle, un segment considéré comme l'un des principaux moteurs de croissance du secteur. Sa plateforme couvre la protection des terminaux, la sécurité du cloud et la gestion des identités, favorisant les ventes croisées auprès de ses clients.



CrowdStrike a parallèlement relevé ses prévisions pour l'exercice 2027. Le groupe vise désormais un chiffre d'affaires compris entre 5,91 et 5,96 milliards de dollars, contre 5,87 à 5,93 milliards auparavant, ainsi qu'un bénéfice ajusté de 4,88 à 4,96 dollars par action. L'entreprise a également annoncé un fractionnement de son action à raison de quatre nouvelles actions pour une action existante afin de rendre le titre plus accessible aux investisseurs particuliers.