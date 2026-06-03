Le chiffre d'affaires du premier trimestre s'est élevé à 1,39 milliard de dollars, au-dessus des 1,36 milliard attendus par les analystes. Le groupe bénéficie de la demande croissante pour les solutions de cybersécurité intégrant l'intelligence artificielle, un segment considéré comme l'un des principaux moteurs de croissance du secteur. Sa plateforme couvre la protection des terminaux, la sécurité du cloud et la gestion des identités, favorisant les ventes croisées auprès de ses clients.

CrowdStrike a parallèlement relevé ses prévisions pour l'exercice 2027. Le groupe vise désormais un chiffre d'affaires compris entre 5,91 et 5,96 milliards de dollars, contre 5,87 à 5,93 milliards auparavant, ainsi qu'un bénéfice ajusté de 4,88 à 4,96 dollars par action. L'entreprise a également annoncé un fractionnement de son action à raison de quatre nouvelles actions pour une action existante afin de rendre le titre plus accessible aux investisseurs particuliers.