L’action CrowdStrike a progressé de près de 13% jeudi, après la présentation d’objectifs de croissance à long terme jugés ambitieux par les analystes. La société de cybersécurité prévoit une hausse annuelle récurrente de ses revenus d’au moins 20% à partir de 2027, avec un cap fixé à 10 milliards de dollars en 2031 puis 20 milliards d’ici 2036.

Cette annonce a été précédée en début de semaine par deux initiatives stratégiques : l’acquisition de Pangea, une plateforme de sécurité spécialisée dans l’intelligence artificielle, et un partenariat majeur avec Salesforce. Selon Wells Fargo, qui a relevé ses prévisions sur le titre, l’avance technologique et les solutions basées sur l’IA confèrent à CrowdStrike un avantage compétitif renforcé face à ses rivaux.

Ces annonces interviennent dans un secteur en pleine consolidation. Alphabet a déboursé 32 milliards de dollars pour s’offrir l’israélien Wiz, Palo Alto Networks a racheté CyberArk pour 25 milliards, tandis que Netskope et SailPoint ont réussi leur entrée en Bourse. Malgré des prévisions trimestrielles récemment jugées décevantes, CrowdStrike espère convaincre les marchés de sa capacité à croître durablement.