Basée à Palo Alto et fondée en 2021, SGNL a été soutenue par Cisco Investments et le fonds de capital-risque de Microsoft. Cette opération vise à intégrer les technologies de SGNL à la plateforme Falcon de CrowdStrike, afin d'améliorer la gestion des accès et l'analyse des risques en temps réel, tant pour les utilisateurs que pour les systèmes d'intelligence artificielle.
Cette stratégie d'expansion intervient dans un contexte de multiplication des cyberattaques ciblant les systèmes d'authentification, souvent facilitées par des outils d'IA. CrowdStrike entend ainsi renforcer sa position sur un segment devenu central pour la sécurité numérique, dont les revenus ont atteint 435 millions de dollars au deuxième trimestre. L'opération devrait être finalisée au cours du premier trimestre fiscal 2027. Selon le PDG George Kurtz, l'objectif est clair : réduire la complexité et les coûts pour les clients tout en augmentant l'efficacité face aux menaces.
Une frénésie d'acquisitions
L'annonce s'inscrit dans une vague de consolidation du secteur de la cybersécurité. En 2025, CrowdStrike avait déjà racheté les start-up Pangea et Onum, tandis que ses concurrents avaient également multiplié les acquisitions majeures : Palo Alto Networks avec CyberArk pour 25 milliards de dollars, et Google avec la licorne Wiz pour 32 milliards. La course aux technologies innovantes et aux talents s'intensifie, alors que les cyberrisques évoluent à grande vitesse.
CrowdStrike Holdings, Inc. est spécialisé dans les prestations de services de cybersécurité. La société propose une plateforme de protection des points d'accès (Endpoints) basée sur le cloud pour prévenir les failles.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes d'abonnements (95,1%) et de ventes de services professionnels (4,9%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (67,9%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (15,6%), Asie-Pacifique (10,2%) et autres (6,3%).
