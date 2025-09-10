De Wall Street à Tokyo, l’euphorie de l’été crypto laisse place à la gueule de bois. Les entreprises qui ont bâti leur valorisation sur des montagnes de bitcoins voient leurs actions plonger, signe que la folie des “crypto treasuries” – ces bilans dopés aux cryptomonnaies, notamment au bitcoin – commence à montrer ses failles. On en parle dans l’Analyse Cryptique, après les actualités essentielles à retenir cette semaine.

Block 1 : Les actualités essentielles

Kraken lance les actions tokenisées en Europe : vers un nouveau modèle d’investissement ?

Kraken déploie son service xStocks aux investisseurs européens, quelques semaines après avoir obtenu sa licence MiCA auprès de la Banque centrale d’Irlande. Lancée en juin, cette solution permet d’investir dans plus de 60 actions et ETF américains sous forme tokenisée, avec un avantage clé : un accès 24h/24 et la possibilité de les stocker sur un portefeuille personnel. Mais attention : ces actifs ne donnent pas de droit de vote et ne sont pas des actions traditionnelles. Ils offrent une exposition au prix, mais sans les attributs juridiques classiques. Pour Kraken, c’est un pas de plus vers la finance décentralisée appliquée aux actions, avec un discours fort : “si vous possédez une action, vous devez en tirer tous les bénéfices — pas votre banque.” À méditer.

La famille Trump engrange 1,3 milliard de dollars grâce aux cryptos

Donald Trump voulait devenir le “président des cryptos”… et il s’en donne les moyens. En quelques semaines seulement, la famille Trump a généré 1,3 milliard de dollars grâce à ses multiples projets liés aux cryptomonnaies. Une aubaine financière qui ravive les accusations de conflits d’intérêts, alors même que la Maison-Blanche multiplie les gestes en faveur du secteur. World Liberty Financial, stablecoin WLFI, ETF crypto, memecoins TRUMP, société de minage American Bitcoin, trésorerie partagée avec Crypto.com… : la liste des projets s’allonge à grande vitesse. Selon Bloomberg, les gains issus du WLFI et des partenariats annexes représenteraient déjà 670 millions de dollars, tandis que la famille détiendrait désormais plus de 5 milliards de dollars d’actifs numériques. À ce rythme, les revenus crypto rivalisent avec les emblématiques clubs de golf Trump.

EasyJet se lance dans la crypto : voici EasyBitcoin, la plateforme low-cost pour acheter du BTC

Après les billets d’avion à prix cassés, voici le bitcoin low-cost. Le groupe EasyGroup, propriétaire d’EasyJet, dévoile EasyBitcoin, une nouvelle filiale dédiée à l’achat et à la vente de cryptomonnaies, en partenariat avec Uphold. Objectif : casser les frais des plateformes traditionnelles, tout en surfant sur la vague crypto. “Je le fais uniquement parce que la réélection de Trump a complètement rendu [la crypto] grand public”, a déclaré Stelios Haji-Ioannou, le PDG, au micro de Bloomberg. Avec une interface simple, des commissions ultra-compétitives et un positionnement “grand public”, EasyBitcoin compte bien appliquer la recette EasyJet au marché du BTC.

Marchés 24/7 : la SEC et la CFTC veulent calquer la finance “tradi” sur le modèle crypto

C’est une petite révolution qui pourrait voir le jour. La SEC et la CFTC, les deux régulateurs financiers américains, envisagent d’ouvrir les marchés financiers en continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à l’image du modèle crypto. Cette idée s’inscrit dans un virage stratégique impulsé par Donald Trump, qui pousse pour un rapprochement inédit entre les deux institutions. Objectif : moderniser Wall Street à l’heure des marchés globaux et décentralisés. Mais ce n’est pas tout. Le duo SEC-CFTC souhaite aussi assouplir le cadre des marchés prédictifs, des contrats perpétuels et même de la finance décentralisée (DeFi), jusqu’ici très surveillés. Derrière cette initiative : un recalibrage réglementaire, destiné à attirer l’innovation et rapatrier les volumes crypto offshore sur le sol américain. Une nouvelle ère s’ouvre.

Block 2 : L’Analyse Cryptique de la semaine

La stratégie Saylor en panne

Tout a commencé avec Strategy, la société pionnière de Michael Saylor, devenue la première “caisse de dépôt” cotée en bitcoin. L’idée était simple : lever des fonds en Bourse, acheter du BTC, et profiter de l’effet de levier entre la hausse du token et celle du titre. Pendant des mois, la mécanique a semblé infaillible : l’action Strategy est passée de 60 à plus de 500 dollars, portée par la vague de soutien politique de Washington.

Mais depuis un mois, le château de cartes vacille. Bien que l'action de l'entreprise reste en hausse de +15% depuis le 1er janvier, elle affiche -18% depuis mi-août, et atteint son plus bas depuis avril. Et avec elle, toute une nuée de sociétés qui avaient copié le modèle. Certaines valent aujourd’hui moins que les cryptos qu’elles détiennent, une anomalie de marché qui fait trembler les investisseurs. Autrement dit, les acteurs les plus fragiles risquent d’être balayés.

Les victimes collatérales

En Asie, le japonais Metaplanet, premier détenteur de bitcoins du continent, a vu son titre s’effondrer de 68% depuis juin. À Londres, Smarter Web Company a perdu 70% sur la même période.

Certains groupes ont même changé de nom et repeint leur logo aux couleurs orange du bitcoin pour surfer sur la vague. Quitte à abandonner leur métier d’origine :

KindlyMD, prestataire de santé coté à New York, a préféré acheter du BTC. Son action a chuté de 68% en un mois.





En France, Capital B, ancien acteur tech reconverti en acheteur de tokens, a perdu 26%.

D’autres n’avaient qu’un seul objectif : s’introduire en Bourse pour lever des fonds et acheter de la crypto. Alt5 Sigma, partenaire de la famille Trump dans la création d’un “trésor crypto”, a déjà reculé de 35% depuis l’annonce de l’opération.

Le “danger zone” des bilans

Au cœur du modèle, un indicateur créé par Saylor : le mNAV, le ratio entre la valeur d’entreprise (actions + dette – cash) et les avoirs en crypto. Quand ce ratio tombe sous 1, la société vaut moins que son stock de cryptos. Pour faire simple, la mNAV, c’est ce qui mesure l’écart entre la valeur boursière d’une société et la valeur réelle de ses réserves de bitcoins.

Autrement dit, la mNAV c’est un peu comme la "prime de confiance" que le marché accorde à une entreprise par rapport à la valeur réelle de ses bitcoins. Si une entreprise détient pour 1 milliard de dollars de bitcoins, mais que sa valeur boursière est de 2 milliards, cela veut dire que le marché est prêt à la payer 2 fois plus cher que la valeur de ses bitcoins seuls.



Pourquoi ? Parce que les investisseurs croient que cette entreprise va bien gérer ses bitcoins, en acheter plus, ou qu’elle a un modèle qui justifie de payer plus cher. Quand la mNAV est élevée, l’entreprise peut facilement lever des fonds, vendre des actions, et continuer d’acheter des bitcoins. Elle a donc un vrai "avantage concurrentiel" sur le marché. Quand la mNAV tombe à 1 (ou en dessous), le marché estime que la boîte ne vaut pas mieux que sa pile de bitcoins. Plus personne ne veut investir, la boîte ne peut plus se financer… et si elle doit vendre ses bitcoins pour survivre, elle alimente la chute du marché.

(Pour aller plus loin sur ce sujet, nous avions écrit un article dédié à la mNAV : Les crypto-companies face au piège fatal du Bitcoin)

C’est déjà le cas pour certains :

LM Funding America vaut 23,5 millions de dollars en Bourse, alors que son portefeuille de BTC est estimé à 34 millions.





Semler Scientific, côté santé, affiche une valeur d’entreprise de 500 millions, contre 557 millions de bitcoins détenus.

Une bulle encore vivante ?

Paradoxalement, malgré le repli, les levées continuent. Forward Industries a annoncé 1,65 milliard de dollars pour une trésorerie en Solana, l'action a décollé de 71% depuis l'annonce. Eightco, spécialiste de l’emballage, s’est lancé dans Worldcoin, déclenchant une flambée de +3000% (!) de son action.

Depuis janvier, 73 milliards de dollars ont été levés pour acheter du bitcoin, et 38 milliards pour de l’ether, selon Architect Partners. Mais l’air est moins euphorique. Le bitcoin a reculé de 9% depuis son sommet à 124 000 dollars. Après l’ivresse, place au doute : la “trésorerie crypto” sera-t-elle un modèle durable… ou un mirage financier promis à l’effondrement ? Tout dépendra, très certainement, de l'évolution du cours du bitcoin dans les prochains mois.

Palmarès des cryptomonnaies

(Cliquez pour agrandir)



Zonebourse Zonebourse



Block 3 : Lectures de la semaine

Les transactions cryptos de Trump ont désormais la couverture parfaite (The Atlantic, en anglais)

Guerre, IA, crypto, immigration, démographie : les défis de l’économie mondiale pour 2026 (The Conversation, en anglais)