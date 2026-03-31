CSG annonce l'acquisition d'une participation de 49% dans Hirtenberger Defence Systems (HDS) auprès du groupe hongrois 4iG, renforçant ainsi son portefeuille dans les systèmes de mortiers et les munitions. Cette opération marque également l'entrée du groupe en Autriche et s'inscrit dans un partenariat stratégique plus large entre les deux acteurs.
HDS apporte une expertise reconnue dans les munitions de mortier (60, 81 et 120 mm) ainsi que dans les systèmes complets, incluant technologies de visée et systèmes numériques de conduite de tir.
Cette complémentarité permet à CSG d'élargir son offre vers des solutions intégrées. L'accord prévoit également l'étude d'une coentreprise en Slovaquie, destinée à soutenir les programmes industriels communs et les capacités d'assemblage. L'objectif est de renforcer les positions commerciales en Europe centrale et orientale.
Le titre CSG progressait de 0,6% à Amsterdam peu avant midi.
CSG N.V. est un groupe de défense de premier plan basé à Prague, en République tchèque, opérant dans deux segments en Europe, aux Etats-Unis et dans d'autres régions, notamment en Asie-Pacifique. Le groupe commercialise ses produits auprès de clients clés et fidèles, allant d'organismes gouvernementaux (principalement des membres de l'OTAN), y compris des ministères de la Défense, à des entreprises leaders dans ses secteurs cibles, dans plus de 70 pays à travers le monde.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.