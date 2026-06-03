CSG annonce avoir obtenu deux contrats majeurs pour la fourniture de fusées mécaniques et électroniques destinées à des munitions de gros calibre, auprès de deux clients européens membres de l'OTAN, pour un montant total de plusieurs dizaines de millions d'euros.
Ces contrats de long terme prévoient un démarrage des livraisons dès cette année et s'inscrivent dans la stratégie du groupe visant à renforcer ses capacités industrielles et technologiques dans les munitions de gros calibre.
La production des fusées électroniques impliquera Fuchs Electronics Europe, une nouvelle coentreprise en cours de création en Slovaquie avec le groupe sud-africain Reunert, sous réserve des autorisations réglementaires habituelles.
L'unité sera implantée sur le site de ZVS à Dubnica nad Váhom et approvisionnera à la fois CSG et d'autres fabricants européens de munitions de gros calibre.
Selon Jan Marinov, directeur général de la division CSG Defence Systems, cette initiative doit renforcer la base industrielle européenne et accroître la disponibilité de fusées électroniques pour les pays membres de l'OTAN et les producteurs européens de munitions.
CSG N.V. est un groupe de défense de premier plan basé à Prague, en République tchèque, opérant dans deux segments en Europe, aux Etats-Unis et dans d'autres régions, notamment en Asie-Pacifique. Le groupe commercialise ses produits auprès de clients clés et fidèles, allant d'organismes gouvernementaux (principalement des membres de l'OTAN), y compris des ministères de la Défense, à des entreprises leaders dans ses secteurs cibles, dans plus de 70 pays à travers le monde.
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Investisseur
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.