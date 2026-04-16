CSG en hausse après un contrat de 300 MEUR et le lancement d'une munition anti-drone

Le groupe tchèque renforce simultanément ses positions dans les munitions conventionnelles et les solutions anti-drones, illustrant l'élargissement rapide de son offre face à l'évolution des besoins opérationnels des forces armées. Le titre progresse de plus de 1% ce matin à Amsterdam.

CSG annonce la signature d'un contrat majeur pour la fourniture de munitions de gros calibre à un client européen, pour un montant proche de 300 MEUR. Cette commande s'inscrit dans une série de succès récents et illustre la capacité du groupe à répondre à la demande croissante des forces armées.



L'opération reflète la stratégie de long terme axée sur l'augmentation des capacités de production, l'intégration verticale et la sécurisation des chaînes d'approvisionnement. Jan Marinov, directeur général de CSG Defence Systems, souligne que "ce contrat est une nouvelle preuve de la confiance de nos partenaires dans la qualité et la fiabilité des produits de CSG".



CSG s'appuie notamment sur sa filiale MSM Group, qui regroupe plusieurs industriels européens et assure la production de munitions conformes aux standards de l'OTAN.



"Bien qu'il s'agisse d'un contrat de taille modeste, cette nouvelle reste positive pour CSG, qui a subi une importante dévalorisation. Actuellement, son cours (selon le consensus Bloomberg) s'établit à 10 fois l'EBIT 2027 et à 15 fois le PER, ce qui représente une décote d'environ 45 % par rapport au secteur de la défense européen et à son principal concurrent, Rheinmetall", a rapidement réagi Chloé Lemarie, analyste défense chez Jefferies.



Lancement d'une munition anti-drone utilisable avec des fusils d'assaut standards



Par ailleurs, CSG a annoncé l'introduction d'une nouvelle génération de munitions anti-drones, développée par Fiocchi, permettant de neutraliser des drones de petite taille à l'aide de fusils d'assaut standards. Présentée au salon Enforce Tac 2026 à Nuremberg, cette solution répond à la montée des menaces liées aux drones légers sur les champs de bataille.



Contrairement aux systèmes existants souvent basés sur des équipements spécialisés, cette munition est compatible avec des calibres OTAN courants, comme le 5,56×45 mm, sans nécessiter de formation ou d'équipement supplémentaires.

La technologie repose sur un projectile multi-fragments en tungstène, augmentant les chances d'impact sur des cibles rapides tout en limitant les dommages collatéraux, notamment en environnement urbain.



Développée en coopération avec les forces armées italiennes et testée par des unités spéciales, la solution a démontré son efficacité en conditions opérationnelles. Elle vise les forces armées, unités spéciales et forces de sécurité.