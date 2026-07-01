CSG en nette hausse après la création d'une filiale dans le Michigan

Le groupe de défense poursuit son expansion industrielle sur le premier marché mondial de l'armement en s'appuyant sur ses activités dans l'artillerie et les véhicules militaires. Vers 15h30, le titre CSG progressait de 4% à Amsterdam.

CSG annonce la création de sa filiale américaine CSG Land Systems North America, basée dans le Michigan, afin de développer ses activités sur le marché américain des systèmes d'artillerie automoteurs et des véhicules tactiques à haute mobilité.



La nouvelle entité représentera aux Etats-Unis trois fournisseurs historiques de l'OTAN, à savoir Excalibur Army, Tatra Defence et Tatra Trucks. Elle sera dirigée par Jason Alejandro Monahan, un dirigeant du secteur de la défense fort de plus de 20 ans d'expérience.



CSG entend proposer un portefeuille intégré comprenant des systèmes d'artillerie, des plateformes blindées et des véhicules logistiques militaires. Le groupe met notamment en avant le système d'artillerie automatisé Morana, compatible avec les munitions aux normes américaines et de l'OTAN.



Cette création s'inscrit dans la stratégie de développement industriel de CSG aux Etats-Unis. En 2025, sa filiale MSM Group North America avait obtenu un contrat de l'armée américaine pour concevoir et construire une nouvelle installation de chargement, d'assemblage et de conditionnement d'obus de 155 mm dans le cadre du programme Future Artillery Complex.

