CSG lâche plus de 13% après une enquête d'Hunterbrook Media

Le titre du groupe d'armement tchèque est en fort repli à Amsterdam, plombé par une enquête menée par Hunterbrook Media remettant en cause son modèle industriel, sa gouvernance ainsi que plusieurs informations clés présentées aux investisseurs lors de son IPO.

Dans une enquête publiée ce matin, le média d'investigation remet en cause la capacité réelle du groupe tchèque à produire les volumes d'obus mis en avant lors de son IPO. A l'époque, CSG avait assuré disposer de plus de 600 000 munitions de moyen et gros calibre de capacité annuelle.



Selon Hunterbrook Media, l'essentiel proviendrait surtout de la revente et du reconditionnement d'anciens stocks. Le média pointe aussi des incohérences dans le prospectus de 728 pages de l'IPO, notamment sur les capacités réelles en obus de 155 mm, la suspension par l'agence d'achat de l'OTAN de l'usine espagnole FMG et l'accord-cadre slovaque de 58 MdsEUR présenté comme relais de croissance.



Hunterbrook Media évoque aussi un litige avec Petr Kratochvíl, actionnaire minoritaire doté de droits de blocage, qui réclamerait 1,4 MdEUR, ainsi que des transactions intragroupe liées à Michal Strnad, le CEO du groupe.



CSG conteste les conclusions de l'enquête



CSG a rapidement réagi en contestant fermement les conclusions et affirmations présentées par Hunterbrook. "L'article contient des inexactitudes, des interprétations sélectives et des présentations erronées", assure le groupe.



CSG rejette notamment toute suggestion selon laquelle son prospectus ou ses communications ultérieures auraient été incomplets ou trompeurs. "Ces documents ont été préparés avec la diligence appropriée et conformément aux exigences légales et réglementaires applicables", assure la firme qui réaffirme aussi la solidité et la résilience de son modèle économique.



CSG indique examiner "attentivement" l'article en question et se réserver tous ses droits. La société reste engagée en faveur d'une communication transparente avec ses actionnaires et le marché dans son ensemble.