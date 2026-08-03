CSG renforce sa gouvernance avec la nomination de Ben Hudson, le titre s'envole
Le groupe de défense et de technologies industrielles poursuit l'internationalisation de sa gouvernance avec l'arrivée d'un dirigeant expérimenté du secteur. Ce matin, le titre s'adjuge plus de 7% à la Bourse d'Amsterdam.
CSG (Czechoslovak Group) annonce la nomination, effective au 1er août 2026, de Ben Hudson comme membre et vice-président de son conseil d'administration. Déjà nommé en juin directeur général de CSG Land Systems et directeur des technologies (Chief Technology Officer, CTO), il supervisera le développement des capacités de défense terrestre, la stratégie technologique, la recherche et développement (R&D) ainsi que l'innovation du groupe.
Fort de plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie mondiale de la défense, Ben Hudson a notamment occupé des fonctions de direction chez Hanwha, BAE Systems et Rheinmetall, après avoir servi comme officier dans l'armée australienne. Michal Strnad, président du conseil d'administration et directeur général de CSG, estime que cette nomination renforce l'ambition du groupe de devenir un acteur mondial porté par une équipe dirigeante internationale et de soutenir sa croissance à long terme.
CSG souligne également avoir récemment recruté plusieurs dirigeants issus de General Dynamics, Rheinmetall, Northrop Grumman, Raytheon, J.P. Morgan, Avast, Rentokil Initial, KNDS et RWS, illustrant sa capacité à attirer des profils de premier plan dans le secteur de la défense.
CSG N.V. est un groupe de défense de premier plan basé à Prague, en République tchèque, opérant dans deux segments en Europe, aux Etats-Unis et dans d'autres régions, notamment en Asie-Pacifique. Le groupe commercialise ses produits auprès de clients clés et fidèles, allant d'organismes gouvernementaux (principalement des membres de l'OTAN), y compris des ministères de la Défense, à des entreprises leaders dans ses secteurs cibles, dans plus de 70 pays à travers le monde.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.