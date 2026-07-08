CSG transfère une technologie clé au polonais MESKO

Le groupe de défense poursuit sa coopération industrielle avec la Pologne en transférant un savoir-faire stratégique destiné à soutenir l'autonomie du pays dans la fabrication de munitions.

CSG annonce avoir achevé le transfert de connaissances et de technologies à MESKO, filiale de Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ), pour la production de propergol destiné aux charges modulaires des obus d'artillerie de 155 mm.



Cette technologie sera utilisée dans le cadre du contrat signé en décembre 2023 entre l'Agence polonaise de l'armement et le consortium PGZ-Amunicja pour la fourniture d'un important volume de munitions de 155 mm. Les premiers lots de propergol produits par MESKO ont passé avec succès les essais en laboratoire ainsi que les tirs de qualification réalisés avec les obusiers automoteurs KRAB.



Selon Wojciech Grzonka, directeur général de CSG Polska et vice-président des ventes de CSG, ce projet illustre la volonté du groupe de poursuivre les transferts de technologies vers l'industrie polonaise.



De son côté, Renata Gruszczynska, présidente de MESKO, estime que cette coopération renforce l'indépendance de l'entreprise vis-à-vis des fournisseurs extérieurs et consolide la chaîne d'approvisionnement de PGZ. La production en série du propergol peut désormais démarrer sur le site de Pionki.



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