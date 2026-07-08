CSG annonce avoir achevé le transfert de connaissances et de technologies à MESKO, filiale de Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ), pour la production de propergol destiné aux charges modulaires des obus d'artillerie de 155 mm.
Cette technologie sera utilisée dans le cadre du contrat signé en décembre 2023 entre l'Agence polonaise de l'armement et le consortium PGZ-Amunicja pour la fourniture d'un important volume de munitions de 155 mm. Les premiers lots de propergol produits par MESKO ont passé avec succès les essais en laboratoire ainsi que les tirs de qualification réalisés avec les obusiers automoteurs KRAB.
Selon Wojciech Grzonka, directeur général de CSG Polska et vice-président des ventes de CSG, ce projet illustre la volonté du groupe de poursuivre les transferts de technologies vers l'industrie polonaise.
De son côté, Renata Gruszczynska, présidente de MESKO, estime que cette coopération renforce l'indépendance de l'entreprise vis-à-vis des fournisseurs extérieurs et consolide la chaîne d'approvisionnement de PGZ. La production en série du propergol peut désormais démarrer sur le site de Pionki.
Le titre recule de 3,6% en fin de matinée à Amsterdam.
CSG N.V. est un groupe de défense de premier plan basé à Prague, en République tchèque, opérant dans deux segments en Europe, aux Etats-Unis et dans d'autres régions, notamment en Asie-Pacifique. Le groupe commercialise ses produits auprès de clients clés et fidèles, allant d'organismes gouvernementaux (principalement des membres de l'OTAN), y compris des ministères de la Défense, à des entreprises leaders dans ses secteurs cibles, dans plus de 70 pays à travers le monde.
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.