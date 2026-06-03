Il reste à déterminer si CSPC Pharmaceutical Group Limited parviendra à concilier ses ambitions de croissance avec le récent repli de ses résultats, tout en gérant les risques tarifaires.

Le marché pharmaceutique chinois est en pleine effervescence et ne montre aucun signe de ralentissement, porté par le vieillissement démographique, l'amélioration de l'accès aux soins et le soutien politique aux fabricants nationaux. L'industrie opère une transition vers des médicaments innovants à haute valeur ajoutée, des produits biologiques et des traitements de spécialité, s'éloignant ainsi des génériques à faibles marges.

Selon le cabinet d'etudes de marché et de conseil IMARC Group, le marché pharmaceutique chinois devrait atteindre environ 340 milliards de dollars américains en 2026 et pourrait grimper jusqu'à 600 milliards d'ici début 2032, ce qui implique un taux de croissance annuel composé (CAGR) régulier de 6% à 7% sur la période.

Toutefois, au-delà de la croissance globale, le véritable enjeu réside dans le déplacement des réserves de profits. Face à l'accentuation de la pression sur les prix des génériques, les entreprises se tournent vers les médicaments de pointe et de spécialité pour générer de réelles liquidités.

C'est ici que CSPC occupe le devant de la scène. La société a bâti une position solide tant dans les génériques que dans les médicaments de spécialité, particulièrement en oncologie, en cardiologie et pour les traitements du système nerveux central. Elle n'est plus seulement un acteur de volume ; elle s'efforce de monter en gamme grâce à des produits issus de la R&D et des partenariats. Mais CSPC pourra-t-elle convertir son pipeline en bénéfices durables ?

Des indicateurs en retrait

Les chiffres du premier trimestre 2026 de CSPC s'avèrent décevants. Le chiffre d'affaires s'est établi à environ 7,5 milliards de HKD, en baisse de 7,8% sur un an par rapport aux 8,1 milliards de HKD du premier trimestre 2025, principalement en raison de la pression sur les prix et de la faiblesse des ventes de produits en vrac.

Les bénéfices ont accusé une chute plus marquée. Le résultat net est tombé à 996 millions de HKD, soit un recul de 41,8% par rapport aux 1,7 milliard de HKD de l'an dernier, en grande partie à cause de la baisse des revenus de licences à forte marge et de la compression des marges. Le bénéfice par action (BPA) a également chuté à 8,7 cents de HKD, contre 14,9 cents précédemment.

Cela dit, le pipeline demeure actif. Plus de 20 médicaments génériques devraient être lancés sur la période 2026-2027, tandis que 10 autres projets sont actuellement en phase de recherche.

Si les chiffres à court terme sont sous pression, la thèse d'investissement à long terme repose toujours sur la capacité de CSPC à transformer son riche pipeline et ses investissements en R&D en une croissance et des marges pérennes.

Une croissance entravée

À 7,2 HKD, le titre affiche un repli de 7,7% sur l'année écoulée et reste bien en deçà de son plus haut sur 52 semaines de 11,6 HKD, ce qui suggère un effritement du sentiment de marché malgré les perspectives de croissance à long terme. Cependant, le dividende de 0,29 HKD pour l'exercice 2025 offre un rendement de 3,4%, avec des estimations prospectives proches de 4,8%, ce qui renforce l'attrait pour les investisseurs en quête de revenus.

Les niveaux de valorisation semblent relativement attractifs. Le titre se négocie à 10,9 fois les bénéfices estimés pour l'exercice 2026, soit un niveau bien inférieur à sa moyenne sur trois ans de 15,8 fois, offrant ainsi un certain coussin de sécurité.

Le sentiment des analystes reste positif : 17 sur 20 recommandent l'achat. L'objectif de cours moyen s'etablit à 11,5 HKD, impliquant un potentiel de hausse d'environ 51,4%, ce qui reflète la confiance dans le pipeline de la société et ses perspectives de redressement.

Les effets secondaires

CSPC évolue sur un marché hautement régulé où la pression tarifaire issue des programmes d'achats groupés en Chine peut rapidement éroder les marges. Les résultats peuvent également se montrer volatils en raison de la dépendance aux revenus de licences et au succès du pipeline de médicaments. Les résultats de la R&D sont incertains ; des essais cliniques infructueux ou des retards pourraient peser sur la croissance future, exposant potentiellement l'entreprise à des délais réglementaires et à une commercialisation aléatoire susceptible de freiner son expansion.

En définitives, bien que le pipeline paraisse solide, la conversion de l'innovation en une croissance rentable et régulière demeure le risque majeur.