Cette introduction en Bourse reflète la prudence persistante des investisseurs envers les nouvelles cotations, même dans le secteur porteur des infrastructures liées à l'intelligence artificielle. Les marchés restent particulièrement attentifs aux niveaux de valorisation et aux conditions de prix retenues lors des IPO.

Fondée en 2019 et basée à Dallas, Csquare possède et exploite des centres de données en Amérique du Nord et en Europe. L'entreprise fournit des services d'hébergement, d'alimentation électrique et de connectivité à des entreprises, des fournisseurs de services cloud et des opérateurs de télécommunications, des activités soutenues par la croissance continue des besoins en capacités de calcul.