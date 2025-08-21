Habitué à une certaine volatilité lors de ses publications, CTS Eventim subit cette fois les foudres du marché, pénalisé par une rentabilité en berne.

Le groupe s’appuie sur deux piliers. D’un côté, la division "Live Entertainment", qui organise des événements à travers l’Europe. Elle génère plus de 70% du chiffre d’affaires, mais pèse peu sur l’EBITDA en raison de marges très faibles. De l’autre, la billetterie, moins génératrice de revenus mais nettement plus rentable, avec une marge de 40%, qui représente l’essentiel des résultats.

Ce modèle présente l’avantage d’un effet d’entraînement car plus il y a d'événements organisés, plus il y a de billets vendus.

Avant la publication, Barclays évoquait deux scénarios : un cours à 150 euros si la billetterie surperformait et que les marges s’amélioraient ; ou un repli vers 80 euros en cas de ralentissement de la demande et de tensions sur les coûts. La réalité s’impose dans le second scénario après une chute de presque 20%.

Le chiffre d’affaires du segment organisation d'événements recule de 5% ce trimestre, mais c’est surtout la rentabilité qui inquiète avec un EBITDA en recul de près de 40%. Le directeur général maintient pour l’instant les prévisions annuelles, mais les analystes estiment que ce segment pourrait peser sur la performance de l’année.

La billetterie joue un rôle d’amortisseur, mais elle subit aussi des pressions.

Outre un contexte tarifaire tendu, c’est surtout l’intégration des récentes acquisitions qui pèse sur les comptes. Si le directeur général Klaus-Peter Schulenberg les juge stratégiques pour consolider la position du groupe en Europe, elles ont un coût. L’absorption de See Tickets et de France Billet impacte la billetterie, tandis que l’intégration de U-Live s’avère particulièrement lourde pour le pôle événements.

Des éclaircissements sur ces intégrations lors de la conférence téléphonique sur les résultats seraient les bienvenus pour tenter d’enrayer la chute du titre. On en oublierait presque que le groupe réalise le meilleur semestre de son histoire en termes de revenus.