Cuivre : l'ombre d'un choc douanier aux Etats-Unis

Selon Panmure Liberum, l'évolution depuis le début de l'année a été en dents de scie pour les trois grands cours mondiaux du cuivre : LME (London Metal Exchange - Londres), Comex (Commodity Exchange - New York) et SHFE (Shanghai Futures Exchange) (voir graphique ci-dessous). Cela fait suite à leur hausse soutenue liée au risque de stagflation en 2025, puis à l'impact des risques de croissance associés à la guerre entre les Etats-Unis et l'Iran jusqu'à la mi-mars.

Graphique



Après cette phase de correction, les efforts du gouvernement américain pour imposer des conditions de paix ont soutenu l'optimisme des investisseurs, favorisant une reprise irrégulière des cours. Pris d'un nouvel élan vers des sommets historiques - faisant fi d'une structure de taux américains dont les perspectives de baisse s'évanouissent face à une résilience inattendue - les cours du Comex se détachent à nouveau de ceux du LME. Ils ont ainsi bondi de 7% sur un mois pour atteindre 6,60 dollars la livre (soit 14 580 USD la tonne) en l'espace de seulement deux semaines.



Par ailleurs, Panmure Liberum souligne que "les traders de cuivre américains se préparent à une possible déclaration du Département du Commerce des Etats-Unis (DoC) susceptible de bouleverser le marché". Selon la banque d'investissement britannique, le 30 juin, le DoC doit impérativement rendre les conclusions de son rapport d'analyse des risques concernant l'application d'un tarif douanier de 50% sur les importations américaines de cuivre raffiné, une mesure qui avait été initialement demandée par le président américain Trump en juillet dernier.



"Ironie du sort : le marché américain est déjà en train d'intégrer pleinement le risque lié à l'une des conclusions potentielles de cette évaluation. A savoir que "matraquer toutes les importations de cuivre avec un tarif douanier massif serait une excellente idée", martèle Panmure Liberum.



L'analyste rappelle que des tarifs douaniers avaient déjà été imposés sur le cuivre. Le 30 juillet 2025, le président américain Donald Trump déclarait que le secrétaire au Commerce des Etats-Unis avait rédigé un rapport - non accessible au public - concluant que les importations de cuivre menacent la sécurité nationale du pays.



Une première série de tarifs douaniers sur les importations



A l'époque, les recommandations du secrétaire au Commerce étaient les suivantes :



- un tarif douanier immédiat de 30% sur les produits semi-finis et les dérivés à forte intensité de cuivre ;



- un tarif douanier universel et progressif sur le cuivre raffiné : 15% en 2027, puis 30% en 2028 ;



- un taux de départ à 25% pour les intrants de cuivre (matières premières), à compter de 2027 ;



- un taux de 25% (assorti de contrôles à l'exportation) sur les déchets et débris de cuivre (scrap) de haute qualité.



Le gouvernement américain avait répondu à ce rapport du DoC en annonçant une première série de tarifs douaniers sur les importations, appliqués à partir du 1er août 2025. Des taxes de 50% avaient alors été imposées sur les importations de produits en cuivre semi-finis (tuyaux, fils, barres, plaques, tubes) ainsi que sur les produits dérivés à plus forte valeur ajoutée contenant du cuivre (câbles, connecteurs).



Cependant, ces taxes ont touché moins de 5% du total des importations américaines de produits contenant du cuivre. Aucun droit de douane n'a encore été imposé sur la majeure partie des importations totales des Etats-Unis, notamment les cathodes (cuivre raffiné), le blister (cuivre brut), les déchets (scrap), la matte, les concentrés de cuivres et le minerai.



C'est précisément la raison pour laquelle le DoC a été chargé par le gouvernement, en juillet 2025, d'approfondir ses recherches sur les risques liés à l'ensemble plus large de tarifs douaniers qu'il avait initialement proposé. Les conclusions de ce rapport sont donc attendues le 30 juin prochain.