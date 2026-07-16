Data centers, réseaux électriques, voitures électriques, éoliennes, panneaux solaires : derrière presque toutes les grandes tendances d'investissement, on retrouve le même métal. Le cuivre.

On parle beaucoup des puces, des GPU, de Nvidia et des géants du cloud. Mais derrière la course à l’intelligence artificielle, il y a une infrastructure physique très lourde avec des data centers, des systèmes de refroidissement... Tout cela nécessite des câbles, des transformateurs, des systèmes de secours, des équipements électriques et donc du cuivre.

Même s’il ne passionne pas les investisseurs comme les semi-conducteurs c’est lui qui permet à l’électricité d’arriver jusqu’aux serveurs. Et l’IA consomme beaucoup en électricité. Selon l’AIE, la consommation électrique mondiale des data centers pourrait plus que doubler d’ici 2030 pour atteindre environ 945 TWh, soit près de 3% de la consommation mondiale d’électricité.

S&P Global estime qu’un data center d’entraînement IA en Chine nécessite environ 47 tonnes de cuivre par mégawatt installé. Le rapport prévoit aussi que la demande de cuivre liée aux data centers passerait de 1,1 million de tonnes en 2025 à 2,5 millions de tonnes en 2040.

Le vrai moteur : l’électrification

Comme tout en ce moment, c’est ce qui touche à l’IA qui attire l’attention, mais le vrai moteur du cuivre est moins spectaculaire.

Plus on remplace des moteurs thermiques, des chaudières ou des procédés industriels par de l’électricité, plus il faut renforcer les réseaux capables de transporter cette énergie. Le cuivre est un matériel indispensable. On le retrouve là aussi dans les câbles, les transformateurs, les moteurs, les bornes de recharge, les panneaux solaires, les éoliennes et les réseaux électriques.

Passer du thermique à l'électrique revient à tripler la quantité de cuivre nécessaire par véhicule (de 23 kg à 70 kg). Les énergies renouvelables aussi sont très consommatrices de cuivre, car elles nécessitent plus de raccordements, de convertisseurs et de réseaux. Un système solaire photovoltaïque utilise environ 2,2 tonnes de cuivre par mégawatt installé. Avec l’essor du solaire, la demande de cuivre liée au photovoltaïque pourrait atteindre en moyenne 1,1 million de tonnes par an d’ici 2040.

Source : S&P Global

Le goulet d’étranglement

Le problème, c’est que la demande accélère beaucoup plus vite que l’offre. Un data center peut être annoncé en quelques mois. Une voiture électrique peut sortir de l'usine en quelques heures. Mais une nouvelle mine de cuivre met en moyenne 17 ans à entrer en production.

Il faut découvrir le gisement, obtenir les permis, financer le projet, construire les infrastructures, sécuriser l’eau, l’énergie, les routes, puis gérer les oppositions locales. A cela vient s’ajouter le problème de qualité. Dans plusieurs grands bassins miniers, les teneurs en minerai diminuent aussi. La teneur moyenne du minerai de cuivre au Chili a baissé d’environ 30% en quinze ans. Il faut donc extraire plus de roche pour produire la même quantité de cuivre, avec plus de coûts, plus d’énergie et plus d’eau.

C’est ce décalage qui transforme le cuivre en goulet d’étranglement. Si les conditions ne changent pas, le marché pourrait faire face à un manque de 10 millions de tonnes de cuivre d’ici 2040.

Source : S&P Global

Les vieux réflexes du cuivre

Sur vingt ans, l’histoire est séduisante. Plus d’IA, plus de voitures électriques, plus d'énergies renouvelables et donc plus de cuivre. Mais le marché du cuivre n’est pas une courbe qui monte tranquillement à un rythme régulier.

Le prix moyen du cuivre est passé de 6 174 USD la tonne en 2020 à 9 317 USD en 2021, avant de retomber autour de 8 490 USD en 2023, puis de remonter à plus de 12 800 USD au premier trimestre 2026. Ça reste une matière première qui, à court terme, dépend encore de la Chine, de l’immobilier, de l’industrie mondiale, du dollar et des stocks. Il reste très cyclique avec ses phases d’euphorie, de correction et d’attente.

Le “Dr Copper”

Le cuivre n’est pas appelé “Dr Copper” pour rien. Il est considéré depuis bien longtemps comme le baromètre de l’économie industrielle mondiale. Mais il devient aussi le métal de la nouvelle économie électrique. Il doit répondre à la fois à l’ancien monde, dominé par la Chine, l’immobilier et l’industrie, et au nouveau monde, porté par les véhicules électriques, les énergies renouvelables, les data centers et l’IA.