Currys résiste à la morosité du secteur et relève ses ambitions
Le distributeur de produits électriques grimpe de près de 10% sur la place londonienne après avoir indiqué mardi anticiper une hausse de 18% de son bénéfice annuel, défiant le ralentissement qui touche actuellement l'ensemble du secteur de la distribution.
Sur les 16 semaines closes le 2 mai 2026, Currys a enregistré une croissance de 4% de ses ventes à périmètre comparable, avec des performances jugées robustes et relativement homogènes au Royaume-Uni, en Irlande et dans les pays nordiques.
Dans ce contexte, le groupe prévoit désormais un bénéfice avant impôt ajusté d'environ 191 millions de livres sterling pour l'exercice 2025/2026, soit un niveau légèrement supérieur à sa précédente fourchette de prévisions (qui s'établissait entre 180 et 190 millions), mais aussi au consensus de marché fixé à 188 M£.
Currys a également clôturé l'exercice avec une trésorerie nette supérieure à 170 millions de livres sterling, témoignant d'une génération de cash toujours solide.
Le groupe affirme avoir continué à gagner des parts de marché dans ses deux principales zones d'activité. Son directeur général, Alex Baldock, a souligné que les tendances commerciales récentes restaient "très solides".
La société indique par ailleurs n'avoir constaté aucun impact lié aux tensions au Moyen-Orient à ce stade, tandis que ses coûts énergétiques pour le prochain exercice demeurent largement couverts. La direction estime ainsi disposer d'une base suffisamment solide pour faire face à une éventuelle dégradation de l'environnement de marché.
Un vent d'optimisme du côté des analystes
Chez Berenberg, les analystes mettent en avant la solidité des perspectives du distributeur britannique : "Currys fait partie des rares détaillants que nous couvrons pour lesquels nous avons relevé nos prévisions depuis le début de l'année, malgré une approche plus prudente sur l'ensemble du secteur." Le courtier, qui reste à l'achat sur le titre, a également relevé son objectif de cours à 210 pence.
AlphaValue estime de son côté que le groupe a signé une fin d'exercice "légèrement supérieure aux attentes", confirmant la bonne tenue de la dynamique commerciale après la période clé de fin d'année. Le bureau d'études souligne également que Currys ne constate à ce stade aucun impact lié aux tensions au Moyen-Orient et bénéficie d'une couverture confortable de ses coûts énergétiques pour le prochain exercice, des éléments jugés rassurants dans un contexte de marché plus incertain.
Même optimisme chez Panmure, également à l'achat sur le dossier. Le broker considère que la dynamique observée durant la période de forte activité s'est prolongée au-delà des fêtes, avec un impact du contexte géopolitique jugé limité par la direction. Selon lui, un apaisement des tensions internationales pourrait offrir un potentiel de hausse supplémentaire, tant sur les prévisions de résultats que sur les retours aux actionnaires.
Currys plc est une société dont le siège social est situé au Royaume-Uni. La société est un détaillant omnicanal de produits et services technologiques, présent en ligne et à travers plus de 708 magasins répartis dans six pays. Les segments d’activité de la société comprennent le Royaume-Uni et l’Irlande, ainsi que les pays nordiques. Le segment Royaume-Uni et Irlande regroupe les activités de Currys, d’iD Mobile et les activités interentreprises (B2B). Le segment Pays nordiques exploite à la fois des magasins franchisés et des magasins en propre en Norvège, en Suède, en Finlande et au Danemark, ainsi que d’autres activités franchisées en Islande, au Groenland et aux Îles Féroé. Dans les pays nordiques, la société opère sous la marque Elkjop. Ses activités comprennent des centres de réparation à Newark, au Royaume-Uni, un bureau d’approvisionnement à Hong Kong et un vaste réseau de distribution pour la livraison en magasin et à domicile. Ses filiales comprennent Connected World Services Distributions Limited, Carphone Warehouse Europe Limited, CPW Technology Services Limited, Currys Retail Group Limited, DSG International Holdings Limited, et d’autres.
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.