CVS Health dans le vert sur un relèvement de prévisions

CVS Health prend plus de 2% en début de séance à Wall Street, après un relèvement par le groupe de pharmacies et de services de santé de ses objectifs annuels, à l'occasion de la publication de résultats de bonne facture au titre du 3e trimestre.



Ainsi, il table désormais sur un BPA ajusté compris entre 6,55 et 6,65 dollars (et non plus entre 6,30 et 6,40 dollars), ainsi que sur un flux de trésorerie d'exploitation compris entre 7,5 et 8 milliards de dollars, et non plus d'au moins 7,5 milliards.



'Ces mises à jour reflètent la performance du 3e trimestre dans les secteurs prestations de soins de santé et pharmacies-bien-être des consommateurs, en partie contrebalancée par une baisse dans le secteur services de santé', explique le groupe.



CVS Health a engrangé un BPA ajusté de 1,60 dollar au titre du trimestre écoulé, contre 1,09 dollar un an auparavant, pour des revenus totaux records à 102,9 milliards, en hausse de 7,8% 'soutenue par l'ensemble de ses segments opérationnels'.