CVS Health prend plus de 2% en début de séance à Wall Street, après un relèvement par le groupe de pharmacies et de services de santé de ses objectifs annuels, à l'occasion de la publication de résultats de bonne facture au titre du 3e trimestre.
Ainsi, il table désormais sur un BPA ajusté compris entre 6,55 et 6,65 dollars (et non plus entre 6,30 et 6,40 dollars), ainsi que sur un flux de trésorerie d'exploitation compris entre 7,5 et 8 milliards de dollars, et non plus d'au moins 7,5 milliards.
'Ces mises à jour reflètent la performance du 3e trimestre dans les secteurs prestations de soins de santé et pharmacies-bien-être des consommateurs, en partie contrebalancée par une baisse dans le secteur services de santé', explique le groupe.
CVS Health a engrangé un BPA ajusté de 1,60 dollar au titre du trimestre écoulé, contre 1,09 dollar un an auparavant, pour des revenus totaux records à 102,9 milliards, en hausse de 7,8% 'soutenue par l'ensemble de ses segments opérationnels'.
CVS Health Corporation figure parmi les 1ers fournisseurs américains de produits et de services de santé. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- prestations de gestion de régimes d'assurance médicaments (40,5% ; Pharmacy Benefit Management) : gestion administrative (gestion des remboursements, traitement des réclamations des patients, etc.), distribution de médicaments, information sur les avis de décision, vente de services de gestion de l'information médicale, etc. ;
- gestion de soins médicaux (30,4%) ;
- distribution de détail (29%) : vente de produits pharmaceutiques de prescription, de produits OTC, de produits de beauté et cosmétiques. A fin 2024, la commercialisation des produits est assurée essentiellement au travers d'un réseau de plus de 9 000 points de vente et par le biais d'Internet. En outre, le groupe propose des prestations de soins de santé via plus de 1 000 cliniques (MinuteClinic®) ;
- autres (0,1%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.