CVS Health a annoncé mardi des prévisions de bénéfice supérieures aux attentes pour 2026, illustrant les premiers effets positifs de son plan de redressement. Le groupe anticipe un bénéfice par action compris entre 7,00 et 7,20 dollars, contre une estimation moyenne de 7,16 dollars selon LSEG. Cette annonce a entraîné une hausse de 2,4% de l’action en préouverture, à 78,38 dollars. En revanche, le chiffre d’affaires visé, d’au moins 400 milliards de dollars, reste inférieur au consensus de 419,26 milliards.

Après une année marquée par une restructuration stratégique menée par le directeur général David Joyner, CVS a réduit ses coûts, quitté des marchés peu rentables et renforcé son équipe dirigeante. Ces efforts ont restauré la confiance des investisseurs : le titre a bondi de 70,5% depuis le début de l’année. La croissance attendue pour 2026 repose notamment sur le redressement des marges de l’assureur Aetna et de CVS Caremark, sa branche de gestion des prestations pharmaceutiques.

Le groupe a également relevé pour la quatrième fois ses prévisions de bénéfice pour 2025, désormais comprises entre 6,60 et 6,70 dollars par action. En mai, CVS avait annoncé son retrait du marché des plans d’assurance santé Obamacare à partir de 2026, en réponse aux pressions sur les coûts médicaux observées dans ce segment. Selon les analystes de Leerink Partners, cette dynamique favorable à court terme pourrait poser les bases d’un scénario de redressement durable pour CVS, qui tiendra sa journée investisseurs dans le courant de la journée.