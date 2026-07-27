Lundi matin, CXMT a fait son entrée à la Bourse de Shanghai. En quelques minutes, l'introduction du fabricant chinois de mémoires DRAM s'est transformée en un événement de marché.

Introduite à 8,66 CNY par action, la société a ouvert à 49,50 CNY, avant de monter jusqu'à 54,65 CNY en milieu de séance. En quelques heures, le titre a bondi de près de 500% par rapport à son prix d'introduction.



Cette envolée a propulsé la capitalisation de CXMT à environ 3 650 MdsCNY (près de 539 MdsUSD). En quelques heures, l'entreprise peu connue du grand public est devenue l'une des plus grandes capitalisations de Chine continentale.



Le groupe a levé 57,92 MdsCNY, soit environ 8,6 MdsUSD, ce qui en fait la plus grande IPO jamais réalisée par une entreprise de semi-conducteurs du pays. Avec l'option de surallocation, le produit de l'opération pourrait atteindre 66,61 MdsCNY.



Selon Reuters, près de 122 MdsCNY d'actions CXMT ont été échangés à Shanghai durant la matinée, faisant aussi du titre la première A-share à dépasser les 100 MdsCNY de volume en une seule journée.



Pourquoi autant d'enthousiasme ?



Pour comprendre l'emballement, il faut comprendre ce que fabrique CXMT : de la DRAM. La DRAM c'est la mémoire vive utilisée dans les ordinateurs, les smartphones, les serveurs, les caméras ou l'électronique utilisé par le grand public.



Depuis le boom de l'IA, le marché des puces s'est concentré sur les GPU et les data centers. Mais la mémoire est un des autres goulots d'étranglement liés à l'IA. Les modèles d'IA doivent stocker une immense quantité de données. La demande explose, les prix montent et les fabricants de mémoire profitent de cette fenêtre.



CXMT est devenu le quatrième producteur mondial de DRAM, derrière SK Hynix, Samsung Electronics et Micron. Mais là où les leaders mondiaux se concentrent sur les mémoires les plus avancées, comme la HBM (dont l'essor est expliqué ici par Esteban) le groupe profite de la tension sur les puces classiques, délaissées par les leaders.



C'est moins spectaculaire que la HBM, mais c'est très rentable dans le contexte actuel, les prix des RAM grand public ont tout simplement doublé. Selon Reuters, CXMT prévoit que son chiffre d'affaires du premier semestre sera multiplié par plus de sept, entre 110 et 120 MdsCNY, avec un bénéfice net attendu entre 66 et 75 MdsCNY, contre une perte un an plus tôt.



La souveraineté technologique chinoise



L'emballement s'explique aussi par son lieu de cotation. Le groupe a fait son entrée sur le STAR Market, qui accueille les entreprises de la tech. Présenté comme une sorte de Nasdaq chinois, ce marché permet à Pékin de financer ses champions dans les semi-conducteurs, l'IA, la biotech... La Bourse de Shanghai a lancé le STAR Market en 2019, avant de créer le STAR 50, un indice destiné à suivre les principales valeurs cotées.



L'IPO de CXMT est donc aussi une opération géopolitique. Depuis plusieurs années, Pékin veut réduire sa dépendance aux technologies étrangères. Les restrictions américaines sur les semi-conducteurs ont renforcé cette urgence. La mémoire est un élément essentiel car sans DRAM, pas de serveurs, pas de smartphones et pas de chaîne IA.



CXMT coche donc toutes les cases. C'est une entreprise chinoise, présente dans les semi-conducteurs, exposée à l'IA, dans un marché en pleine croissance. C'est ce qui explique une partie de la fièvre boursière. Les investisseurs paient aussi la promesse d'avoir un champion chinois capable de réduire la domination coréenne et américaine dans la mémoire.



Mais le secteur reste très contrasté. Le jour de l'introduction, les valeurs chinoises de fabrication de puces reculaient de 0,4%, alors que les semi-conducteurs progressaient de 0,8%. L'euphorie CXMT n'a donc pas entraîné tout le segment.



Le marché va plus vite que l'industrie



Industriellement, le groupe est en retard sur les leaders mondiaux. Il travaille sur la HBM, mais il n'en produit pas encore massivement. Selon le Financial Times, les restrictions américaines limitent son accès aux équipements les plus avancés, notamment ceux d'ASML, ce qui complique le rattrapage du retard.



C'est là qu'apparaît le paradoxe. Le marché valorise déjà CXMT comme un champion mondial, alors que l'entreprise profite surtout, pour l'instant, d'un cycle favorable sur des mémoires moins avancées.



Ce décalage alimente les craintes d'une bulle. Et le faible flottant accentue encore ce phénomène. Seuls 6,73% du capital élargi étaient négociables lors de l'introduction, la plupart des actions étant bloquées.



Les investisseurs qui voulaient entrer au capital se sont retrouvés en concurrence sur une quantité limitée d'actions, ce qui a amplifié la hausse. La flambée du premier jour ne reflète pas complètement la confiance des investisseurs dans CXMT.



Le vrai test viendra plus tard, lorsque davantage d'actions seront en circulation et que le marché pourra juger l'entreprise sur ses résultats et sa capacité à rattraper Samsung, SK Hynix et Micron.