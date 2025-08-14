La cyberattaque visant l’an dernier Change Healthcare, la filiale technologique de UnitedHealth Group, a compromis les données personnelles de 192,7 millions de personnes, selon une mise à jour publiée jeudi sur le site du département américain de la Santé.

En janvier, le groupe avait estimé à 190 millions le nombre de personnes affectées par cette intrusion, considérée comme la plus importante violation de données de l’histoire du système de santé américain. L’attaque, attribuée au groupe de rançongiciel "Blackcat", avait été révélée en février 2024 et provoqué de graves perturbations dans le traitement des demandes de remboursement, touchant patients et prestataires à travers le pays.

Les informations exposées comprendraient notamment des numéros d’adhérents à l’assurance maladie, des diagnostics, des données de traitement, des numéros de sécurité sociale ainsi que des codes de facturation médicale. UnitedHealth n’a pas immédiatement commenté la mise à jour.