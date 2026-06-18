Le G7 d'Evian a été un moment de convergence entre les Alliés. Mais il est beaucoup trop tôt pour savoir si cette séquence restera une parenthèse, ou marquera un vrai tournant.

Après des mois de tensions entre les Etats-Unis et les Alliés, le G7 d’Evian a permis d’offrir un répit.

Pendant trois jours, la présidence française s’est employée à mettre en scène l’unité du G7 et à faire de ce sommet celui des "convergences".

"Ces derniers mois avaient été marqués plutôt par de la fragmentation, des divisions ou des désaccords", constatait Emmanuel Macron en clôture du sommet. "Ce G7 est objectivement un succès, (…), il a été un moment d’unité, de discussion de qualité et de vraie coopération entre les dirigeants qui se retrouvaient ici".

A l’issue du sommet, l’Elysée a mis en avant 9 déclarations adoptées à l’unanimité par les dirigeants du G7, allant des sujets géopolitiques à l’IA, en passant par les déséquilibres économiques et la lutte contre l’épidémie d’Ebola.

Pour Emmanuel Macron, la séquence s’est même conclue hier en apothéose avec la signature à Versailles de l’accord entre les Etats-Unis et l’Iran. Le président de la République avait invité Donald Trump à dîner pour un "moment plus bilatéral", à l’occasion du 250ème anniversaire de l'indépendance des États-Unis.

Un accord au bon moment

Dans la nuit précédant l’ouverture du G7, lundi, les Etats-Unis et l’Iran ont annoncé un accord. Ce dernier doit permettre la réouverture du détroit d’Ormuz et l’ouverture d’une période de négociations de 60 jours sur les questions les plus complexes, comme le nucléaire.

Un accord qui est donc tombé à point nommé, alors que les pays du G7 ont tous subi les conséquences de la guerre au Moyen-Orient ces derniers mois. Un conflit qui a aussi beaucoup divisé les Occidentaux. Donald Trump a reproché aux Européens leur manque de soutien, tandis que ces derniers ont estimé que cette guerre n’était pas la leur.

Depuis le début du second mandat de Donald Trump, les tensions ont été permanentes et les sujets de discorde se sont accumulés : Ukraine, droits de douane, Groenland…

L’accord avec l’Iran a permis à Donald Trump d’arriver à Evian avec une victoire, alors que la guerre a fait plonger sa cote de popularité aux Etats-Unis, et divisé le camp républicain. Les Européens ont également voulu rapprocher les positions en signalant leur disponibilité à participer à une mission de déminage du détroit d’Ormuz. Surtout, la fin de la guerre au Moyen-Orient a redonné de la place aux autres sujets à l’ordre du jour.

Et comme à son habitude, Emmanuel Macron a essayé de jouer de sa relation personnelle avec Donald Trump pour créer de la convergence au sein du G7. Mardi, il est arrivé en compagnie du président Zelensky avant la réunion consacrée à l’Ukraine. Il a ainsi pu jouer les entremetteurs et permis une discussion en tête à tête entre les présidents américains et ukrainiens en amont de la réunion.

Mercredi soir, il a reçu Donald Trump à Versailles. Un président qui n’est jamais insensible au faste. "Ce n’est pas du plaqué or, c'est du lourd", résumait Donald Trump mardi en évoquant le château du Roi Soleil.

Pour Emmanuel Macron, le travail bilatéral avec Donald Trump était d’autant plus important que les Etats-Unis ont cette année la présidence du G20. De nombreux sujets abordés en G7 le seront également en G20 et les discussions d’Evian peuvent déboucher sur des avancées à Doral (Floride), en décembre.

Parenthèse ou tournant ?

Le G7 d’Evian a été un moment de convergence entre les Alliés. Mais il est beaucoup trop tôt pour savoir si cette séquence sera une parenthèse ou marquera un vrai tournant.

Le dossier ukrainien est le meilleur exemple des revirements incessants de Donald Trump. En février 2025, il étrillait Volodymyr Zelensky dans le Bureau Ovale, estimant que ce dernier n’avait "pas les cartes". Les européens avaient ensuite convaincu Donald Trump de ne pas totalement lâcher l’Ukraine.

Puis, au mois d’août, Donald Trump avait rencontré Vladimir Poutine à Anchorage (Alaska). Le locataire de la Maison Blanche s’était à nouveau montré favorable aux positions russes. Trois jours plus tard, les Européens s’étaient rendus en force à la Maison Blanche pour tenter d’infléchir sa position.

Une visite qui avait donné lieu à une vraie inflexion puisque Donald Trump avait estimé en septembre, en marge de l’Assemblée Générale de l’ONU, que l’Ukraine pouvait reprendre tout son territoire et que la Russie était un "tigre de papier".

A Evian, les dirigeants du G7 ont tous réaffirmé le soutien à l’intégrité territoriale de l’Ukraine et se sont engagés à "accroître la fourniture de capacités de défense aérienne, de systèmes et d'intercepteurs supplémentaires, ainsi que de capacités à longue portée". Dans le communiqué sur les enjeux géopolitiques, les pays du G7 se disent aussi prêts à renforcer la pression sur la Russie : "dans ce contexte, nous renforcerons nos sanctions, y compris celles visant les secteurs du pétrole et du gaz".

"C'est la première fois que nous avons une telle convergence en G7", s’est félicité Emmanuel Macron. Mais Donald Trump peut à tout moment changer d’avis et favoriser à nouveau la partie russe.

Emmanuel Macron semble en tout cas vouloir croire à ce réengagement du président américain. Hier, lors de sa conférence de presse, le président français a assuré avoir "toujours eu confiance" en Donald Trump. "Je lui ai toujours dit les choses. Quand nous avons des désaccords, nous les assumons. Mais quand il s'est engagé vis-à-vis de nous, il a toujours fait ce à quoi il s'engageait".