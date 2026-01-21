D'ieteren dans le vert avec un relèvement de broker
D'ieteren gagne 1% à Bruxelles, aidé par Jefferies qui relève sa recommandation de "conserver" à "achat", avec un objectif de cours porté de 185 à 215 euros, une cible laissant près de 20% de potentiel de hausse pour le titre de la maison mère de Belron et Moleskin.
Revenant sur le dossier, le broker se concentre sur l'actif le plus important du groupe d'investissement belge, à savoir sa filiale spécialisée dans la réparation et le remplacement de vitrages de véhicules Belron (72% de la valeur d'actifs nette).
L'intermédiaire augmente ainsi sa valeur d'entreprise estimée de 12% à 30 milliards d'euros, soit un ratio EV/EBIT 2026 de 18,8 fois, "reflétant un désendettement réussi", et considère la valorisation actuelle comme un point d'entrée attractif.
Fondé en 1805, D'Ieteren Group, à travers plusieurs générations familiales, est une société d'investissement visant la croissance et la création de valeur en fondant une famille d'entreprises qui réinventent leurs industries en quête d'excellence et d'impact significatif. Le groupe détient actuellement les entreprises suivantes :
- Belron (50,3% de droits économiques entièrement dilués) : leader mondial dans le domaine de la réparation et du remplacement de vitrages de véhicules, ainsi que du recalibrage des systèmes ADAS ;
- D'Ieteren Automotive (100%) distribue en Belgique les véhicules de marques Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Cupra, Rimac, Microlino, Maserati et Porsche, et se développe dans d'autres solutions de mobilité ;
- PHE (100% de droits économiques) est un leader de la distribution indépendante de pièces détachées pour véhicules en Europe de l'Ouest, avec une présence en France, en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Italie et en Espagne ;
- TVH (40%) est un important distributeur mondial indépendant de pièces détachées pour les équipements de manutention, de construction, industriels et agricoles ;
- Moleskine (100%) est une marque aspirationnelle qui développe et vend des carnets et des accessoires d'écriture, de voyage et de lecture, à travers une plateforme multicanal internationale ;
- D'Ieteren Immo (100%) gère les intérêts immobiliers de D'Ieteren Group en Belgique.
