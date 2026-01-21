Revenant sur le dossier, le broker se concentre sur l'actif le plus important du groupe d'investissement belge, à savoir sa filiale spécialisée dans la réparation et le remplacement de vitrages de véhicules Belron (72% de la valeur d'actifs nette).

L'intermédiaire augmente ainsi sa valeur d'entreprise estimée de 12% à 30 milliards d'euros, soit un ratio EV/EBIT 2026 de 18,8 fois, "reflétant un désendettement réussi", et considère la valorisation actuelle comme un point d'entrée attractif.