D'Ieteren profite d'une initiation à l'achat chez Deutsche Bank
D'Ieteren Group progresse de 3,4% à 175,4 EUR à Bruxelles, profitant d'une initiation de couverture chez Deutsche Bank avec une recommandation "achat" et un objectif de cours de 230 EUR sur le titre de la société d'investissement belge, maison mère du leader mondial de la réparation et du remplacement de vitrages automobiles, Belron.
"D'Ieteren propose un portefeuille différencié d'activités de rechange et de services de premier plan, emmené par Belron (56% du bénéfice du groupe), qui offrent une croissance structurelle, une demande récurrente, des avantages liés à la taille et une solide génération de trésorerie", souligne la banque allemande.
Selon Deutsche Bank, cette société combine une demande non discrétionnaire avec des avantages d'échelle, une forte génération de trésorerie et une croissance structurelle liée à la complexité croissante des véhicules, notamment avec les systèmes avancés d'assistance à la conduite (ADAS).
Elle souligne aussi que Belron affiche une croissance annuelle moyenne sur 15 ans de +6% pour son chiffre d'affaires et de +13% pour son bénéfice d'exploitation, avec une marge de 23%, dont elle attend une progression au-delà de 25%.
"Nous pensons que Belron mérite une valorisation premium. Compte tenu de sa taille, il s'agit d'un facteur clé de la valeur des actions de D'Ieteren. Nous pensons qu'elle représente à elle seule l'intégralité de la valeur actuelle des fonds propres du groupe", ajoute Deutsche Bank.
Fondé en 1805, D'Ieteren Group, à travers plusieurs générations familiales, est une société d'investissement visant la croissance et la création de valeur en fondant une famille d'entreprises qui réinventent leurs industries en quête d'excellence et d'impact significatif. Le groupe détient actuellement les entreprises suivantes :
- Belron (50,3% de droits économiques entièrement dilués) : leader mondial dans le domaine de la réparation et du remplacement de vitrages de véhicules, ainsi que du recalibrage des systèmes ADAS ;
- D'Ieteren Automotive (100%) distribue en Belgique les véhicules de marques Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Cupra, Rimac, Microlino, Maserati et Porsche, et se développe dans d'autres solutions de mobilité ;
- PHE (100% de droits économiques) est un leader de la distribution indépendante de pièces détachées pour véhicules en Europe de l'Ouest, avec une présence en France, en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Italie et en Espagne ;
- TVH (40%) est un important distributeur mondial indépendant de pièces détachées pour les équipements de manutention, de construction, industriels et agricoles ;
- Moleskine (100%) est une marque aspirationnelle qui développe et vend des carnets et des accessoires d'écriture, de voyage et de lecture, à travers une plateforme multicanal internationale ;
- D'Ieteren Immo (100%) gère les intérêts immobiliers de D'Ieteren Group en Belgique.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.