D'Ieteren soutenu par la relance de ses rachats d'actions
D'Ieteren prend plus de 2% à Bruxelles après l'annonce par la société d'investissement (maison mère notamment de Belron, PHE et Moleskine), de sa relance d'un programme de rachat de ses propres actions, jusqu'à une valeur maximale de 100 millions d'euros.
Ce programme nouvellement lancé rétablit effectivement celui qui avait été lancé en décembre 2023, puis suspendu suite à la distribution extraordinaire de dividendes fin 2024, et dans le cadre duquel 18 917 actions avaient été rachetées et annulées en janvier 2025.
Le programme débute ce lundi 22 décembre et sera réalisée par une institution financière indépendante sous mandat discrétionnaire jusqu'à ce que la valeur maximale totale de 100 MEUR ait été investie, et pour une période pouvant aller jusqu'à deux ans.
Au cours actuel de l'action D'Ieteren, le nombre maximal d'actions pouvant être rachetées s'élève à environ 670 000, soit 1,2% du total. Les actions rachetées dans ce cadre seront annulées ou utilisées pour couvrir d'éventuels plans de rémunération à long terme.
S'il reconnait la taille du programme comme limitée, ING y voit un triple signal de confiance dans les objectifs 2025, de valorisation hautement attractive et de volonté "d'agir sur des opportunités attractives pour créer de la valeur pour tous les actionnaires".
Fondé en 1805, D'Ieteren Group, à travers plusieurs générations familiales, est une société d'investissement visant la croissance et la création de valeur en fondant une famille d'entreprises qui réinventent leurs industries en quête d'excellence et d'impact significatif. Le groupe détient actuellement les entreprises suivantes :
- Belron (50,3% de droits économiques entièrement dilués) : leader mondial dans le domaine de la réparation et du remplacement de vitrages de véhicules, ainsi que du recalibrage des systèmes ADAS ;
- D'Ieteren Automotive (100%) distribue en Belgique les véhicules de marques Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Cupra, Rimac, Microlino, Maserati et Porsche, et se développe dans d'autres solutions de mobilité ;
- PHE (100% de droits économiques) est un leader de la distribution indépendante de pièces détachées pour véhicules en Europe de l'Ouest, avec une présence en France, en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Italie et en Espagne ;
- TVH (40%) est un important distributeur mondial indépendant de pièces détachées pour les équipements de manutention, de construction, industriels et agricoles ;
- Moleskine (100%) est une marque aspirationnelle qui développe et vend des carnets et des accessoires d'écriture, de voyage et de lecture, à travers une plateforme multicanal internationale ;
- D'Ieteren Immo (100%) gère les intérêts immobiliers de D'Ieteren Group en Belgique.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.