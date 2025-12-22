D'Ieteren soutenu par la relance de ses rachats d'actions

D'Ieteren prend plus de 2% à Bruxelles après l'annonce par la société d'investissement (maison mère notamment de Belron, PHE et Moleskine), de sa relance d'un programme de rachat de ses propres actions, jusqu'à une valeur maximale de 100 millions d'euros.

Ce programme nouvellement lancé rétablit effectivement celui qui avait été lancé en décembre 2023, puis suspendu suite à la distribution extraordinaire de dividendes fin 2024, et dans le cadre duquel 18 917 actions avaient été rachetées et annulées en janvier 2025.



Le programme débute ce lundi 22 décembre et sera réalisée par une institution financière indépendante sous mandat discrétionnaire jusqu'à ce que la valeur maximale totale de 100 MEUR ait été investie, et pour une période pouvant aller jusqu'à deux ans.



Au cours actuel de l'action D'Ieteren, le nombre maximal d'actions pouvant être rachetées s'élève à environ 670 000, soit 1,2% du total. Les actions rachetées dans ce cadre seront annulées ou utilisées pour couvrir d'éventuels plans de rémunération à long terme.



S'il reconnait la taille du programme comme limitée, ING y voit un triple signal de confiance dans les objectifs 2025, de valorisation hautement attractive et de volonté "d'agir sur des opportunités attractives pour créer de la valeur pour tous les actionnaires".