Dacia consolide sa position de leader sur le marché français des particuliers
Vingt ans après son lancement, la marque Dacia confirme sa solidité commerciale en France en s'octroyant la troisième place du marché des véhicules particuliers et en dominant le segment des ventes aux ménages.
Renault fait savoir que Dacia a achevé l'année 2025 avec une part de marché de 8,5% sur le segment des Véhicules Particuliers (VP), portée par la vente de 139 305 unités. La stratégie de la marque reste focalisée sur les clients particuliers, qui représentent 79% de ses volumes, lui permettant d'atteindre 14,3% de part de marché sur ce canal spécifique.
Le succès repose notamment sur la Sandero qui a enregistré 64 399 immatriculations en 2025, consolidant son statut de véhicule le plus vendu à des particuliers en France, tous segments confondus. En outre, Dacia a profité de l'entrée réussie sur le segment C (véhicules compacts) du Bigster, déjà en tête de sa catégorie avec plus de 16 000 immatriculations. Parallèlement, Dacia a aussi accéléré sa transition énergétique : les motorisations hybrides représentent désormais 27% de ses ventes.
Le Directeur Général, Olivier Mornet, souligne que la marque "continue d'offrir le meilleur rapport prix / prestations du marché" tout en préparant l'extension de ses motorisations électrifiées pour 2026.
Renault gagne actuellement un peu plus de 1% à la Bourse de Paris.
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com - All rights reserved.
Renault figure parmi les 1ers constructeurs automobiles mondiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de véhicules (89,8%) : 2 264 815 véhicules particuliers et utilitaires vendus en 2024, répartis par marque entre Renault (1 577 351), Dacia (676 340), Renault Korea Motors (6 539) et Alpine (4 855) ;
- prestations de services (10,2%) : prestations de financement des ventes (achat, location, crédit-bail, etc.), de services associés (entretien, extension de garantie, assistance, etc.) et de services de mobilité.
A fin 2024, le groupe dispose de 25 sites industriels dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (29,9%), Europe (49,8%), Amériques (8,3%), Eurasie (5,1%), Asie-Pacifique (3,9%), Afrique et Moyen Orient (3%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.