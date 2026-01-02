Dacia consolide sa position de leader sur le marché français des particuliers

Vingt ans après son lancement, la marque Dacia confirme sa solidité commerciale en France en s'octroyant la troisième place du marché des véhicules particuliers et en dominant le segment des ventes aux ménages.

Renault fait savoir que Dacia a achevé l'année 2025 avec une part de marché de 8,5% sur le segment des Véhicules Particuliers (VP), portée par la vente de 139 305 unités. La stratégie de la marque reste focalisée sur les clients particuliers, qui représentent 79% de ses volumes, lui permettant d'atteindre 14,3% de part de marché sur ce canal spécifique.



Le succès repose notamment sur la Sandero qui a enregistré 64 399 immatriculations en 2025, consolidant son statut de véhicule le plus vendu à des particuliers en France, tous segments confondus. En outre, Dacia a profité de l'entrée réussie sur le segment C (véhicules compacts) du Bigster, déjà en tête de sa catégorie avec plus de 16 000 immatriculations. Parallèlement, Dacia a aussi accéléré sa transition énergétique : les motorisations hybrides représentent désormais 27% de ses ventes.



Le Directeur Général, Olivier Mornet, souligne que la marque "continue d'offrir le meilleur rapport prix / prestations du marché" tout en préparant l'extension de ses motorisations électrifiées pour 2026.



Renault gagne actuellement un peu plus de 1% à la Bourse de Paris.





