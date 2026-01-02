Renault fait savoir que Dacia a achevé l'année 2025 avec une part de marché de 8,5% sur le segment des Véhicules Particuliers (VP), portée par la vente de 139 305 unités. La stratégie de la marque reste focalisée sur les clients particuliers, qui représentent 79% de ses volumes, lui permettant d'atteindre 14,3% de part de marché sur ce canal spécifique.

Le succès repose notamment sur la Sandero qui a enregistré 64 399 immatriculations en 2025, consolidant son statut de véhicule le plus vendu à des particuliers en France, tous segments confondus. En outre, Dacia a profité de l'entrée réussie sur le segment C (véhicules compacts) du Bigster, déjà en tête de sa catégorie avec plus de 16 000 immatriculations. Parallèlement, Dacia a aussi accéléré sa transition énergétique : les motorisations hybrides représentent désormais 27% de ses ventes.

Le Directeur Général, Olivier Mornet, souligne que la marque "continue d'offrir le meilleur rapport prix / prestations du marché" tout en préparant l'extension de ses motorisations électrifiées pour 2026.

Renault gagne actuellement un peu plus de 1% à la Bourse de Paris.


