Daimler confie une partie de la production de ses bus à Otokar

Daimler a annoncé jeudi avoir conclu un accord de coopération avec le constructeur turc Otokar, à qui il a confié une partie de la production de son bus urbain Mercedes-Benz Conecto qui sera assemblé à partir de septembre 2026 au sein de l'usine à Sakarya, située près de la mer Noire.



Le Conecto, qui était jusqu'ici exclusivement assemblé sur le site de Daimler Buses à Hosdere, près d'Istanbul, est un autobus à plancher bas intégral destiné au transport urbain à forte capacité.



Il est prévu que le groupe allemand fournisse à Otokar l'ensemble des composants principaux ainsi que des équipements de production spécifiques, mais aussi qu'il déploie une équipe dédiée afin de superviser l'assemblage sur le site.



Selon le groupe, ce projet d'externalisation vise à répondre à une demande soutenue et à lui permettre d'accroître ses capacités de production alors que la filiale Daimler Buses affiche une progression de ses résultats.



Sur les six premiers mois de l'année, les ventes de celles-ci ont augmenté de 8% à environ 13.200 unités, contre 12.300 un an plus tôt, avec une marge opérationnelle qui s'est améliorée à 9,7%, contre 7,2% l'an dernier.