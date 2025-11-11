Daimler Truck livre à Amazon ses premiers camions électriques eActros 600 (Mercedes-Benz)

Daimler Truck a annoncé mardi avoir commencé à livrer les premiers camions électriques eActros 600 fabriqués par sa filiale Mercedes-Benz Trucks dans le cadre de la commande de plus de 200 unités passée en début d'année par Amazon, et que le géant du commerce en ligne destine à ses opérations en Allemagne et au Royaume-Uni.



L'eActros 600 dédié au transport de longue distance dispose d'une batterie d'une capacité de plus de 600 kilowatts/heure, d'où sa désignation, ainsi que d'un nouvel essieu moteur lui permettant d'atteindre une autonomie de 500 kilomètres sans charge intermédiaire.



En tenant compte des recharges intermédiaires pendant les pauses obligatoires du conducteur, l'eActros 600 peut parcourir plus de 1 000 kilomètres par jour.



Avec sa recharge ultrarapide d'une puissance maximale de 400 kW, le poids lourd peut passer de 10% à 80% de batterie en moins de 70 minutes.



Le camion, qui s'adresse au segment long-courrier en Europe, responsable à lui seuil des deux tiers des émissions de CO2 du fret routier lourd, a été élu ' Camion international de l'année 2025' par des journalistes spécialisés dans les véhicules industriels de 24 pays européens, le prix le plus important de l'industrie.



Au total, les eActros 600 commandés par Amazon parcourront chaque année l'équivalent de plus de 450 tours du monde, assurant la livraison de plus de 300 millions de produits.





