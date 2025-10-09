Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Daimler Truck, avec un objectif abaissé de 45 à 43 euros, reflétant l'ajustement de ses estimations 2025/26 (partiellement rattrapé sur 2027) pour le constructeur allemand de poids lourds.
S'il attendait déjà un second semestre faible traduisant le retournement cyclique, la poursuite de la détérioration de l'environnement macroéconomique et l'incertitude ambiante amènent l'analyste à intégrer des hypothèses de reprise plus prudentes.
Profitant de l'annonce des volumes de troisième trimestre pour actualiser son scénario, Oddo BHF réduit ses estimations d'EBIT pour 2025 de -4% (-3% par rapport au consensus) et pour 2026 de -18% (-17% par rapport au consensus).
'Après la baisse récente, le titre se traite à 9 fois en P/E 2026 sur notre nouveau scénario, un niveau que nous trouvons attractif pour un bas de cycle', juge cependant l'analyste, pour qui le cours actuel représente donc une opportunité.
Daimler Truck Holding AG est spécialisé dans la conception, la construction et la commercialisation de camions et de bus. L'activité s'organise autour de 4 pôles :
- vente de camions moyens et lourds : marques Mercedes-Benz, Fuso, Freightliner, Western Star et BharatBenz ;
- vente de bus urbains et d'autocars : marques Thomas Built, Fuso, BharatBenz, Mercedes-Benz et Setra ;
- vente de châssis de bus : marques Thomas Built et Mercedes-Benz.
- prestations de services financiers : prestations de financement, de leasing, de courtage d'assurance, etc.
En outre, le groupe détient 50% de BFDA, société spécialisée dans la fabrication de camions sous la marque Auman.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (11,3%), Europe (18,7%), Etats-Unis (37,7%), Amérique du Nord (9,5%), Japon (6,1%), Asie (5,1%), Amérique Latine (7,9%) et autres (3,7%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.