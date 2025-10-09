Daimler Truck : objectif abaissé chez Oddo BHF

Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Daimler Truck, avec un objectif abaissé de 45 à 43 euros, reflétant l'ajustement de ses estimations 2025/26 (partiellement rattrapé sur 2027) pour le constructeur allemand de poids lourds.



S'il attendait déjà un second semestre faible traduisant le retournement cyclique, la poursuite de la détérioration de l'environnement macroéconomique et l'incertitude ambiante amènent l'analyste à intégrer des hypothèses de reprise plus prudentes.



Profitant de l'annonce des volumes de troisième trimestre pour actualiser son scénario, Oddo BHF réduit ses estimations d'EBIT pour 2025 de -4% (-3% par rapport au consensus) et pour 2026 de -18% (-17% par rapport au consensus).



'Après la baisse récente, le titre se traite à 9 fois en P/E 2026 sur notre nouveau scénario, un niveau que nous trouvons attractif pour un bas de cycle', juge cependant l'analyste, pour qui le cours actuel représente donc une opportunité.