Daimler Truck a annoncé vendredi avoir inauguré un nouveau centre dédié à ses véhicules commerciaux Mercedes-Benz à Aschheim, près de Munich, sur un site d'environ 44.500 mètres carrés qui prendra en charge l'après-vente et l'entretien des camions de marques Mercedes-Benz et Fuso, ainsi que l'entretien des bus des marques Mercedes-Benz et Setra, en plus des fourgons Mercedes-Benz.
Le constructeur allemand indique que ce projet s'inscrit dans le cadre de sa stratégie visant à poursuivre ses investissements en Allemagne tout en réalisant des acquisitions sur d'autres marchés européens clés, comme récemment à Trappes, à l'ouest de Paris.
En mai dernier, le groupe allemand avait déjà célébré l'extension de son site de Würzburg. Il dit actuellement travailler à l'agrandissement de son centre de véhicules commerciaux à Hambourg.
Par ailleurs, l'expansion de son réseau commercial se poursuit avec la récente décision de construire un nouvel atelier à Wörth am Rhein.
Des postes de travail haute tension ont par ailleurs été installés dans l'atelier de 3200 mètres carrés destiné à l'entretien des modèles électriques à batterie tels que les camions Mercedes-Benz eActros 600 et eEconic, le Fuso eCanter, ainsi que le bus urbain Mercedes-Benz eCitaro.
Le centre dispose également de 25 places de stationnement pour camions, bus et fourgons, avec la possibilité d'ajouter neuf places supplémentaires.
Daimler Truck ouvre un nouveau centre pour ses camions et bus près de Munich
Publié le 12/09/2025 à 17:24
Partager
-0,16 %
-0,71 %
+1,90 %
© Zonebourse.com - 2025
Partager