Daimler Truck ouvre un nouveau centre pour ses camions et bus près de Munich

Daimler Truck a annoncé vendredi avoir inauguré un nouveau centre dédié à ses véhicules commerciaux Mercedes-Benz à Aschheim, près de Munich, sur un site d'environ 44.500 mètres carrés qui prendra en charge l'après-vente et l'entretien des camions de marques Mercedes-Benz et Fuso, ainsi que l'entretien des bus des marques Mercedes-Benz et Setra, en plus des fourgons Mercedes-Benz.



Le constructeur allemand indique que ce projet s'inscrit dans le cadre de sa stratégie visant à poursuivre ses investissements en Allemagne tout en réalisant des acquisitions sur d'autres marchés européens clés, comme récemment à Trappes, à l'ouest de Paris.



En mai dernier, le groupe allemand avait déjà célébré l'extension de son site de Würzburg. Il dit actuellement travailler à l'agrandissement de son centre de véhicules commerciaux à Hambourg.



Par ailleurs, l'expansion de son réseau commercial se poursuit avec la récente décision de construire un nouvel atelier à Wörth am Rhein.



Des postes de travail haute tension ont par ailleurs été installés dans l'atelier de 3200 mètres carrés destiné à l'entretien des modèles électriques à batterie tels que les camions Mercedes-Benz eActros 600 et eEconic, le Fuso eCanter, ainsi que le bus urbain Mercedes-Benz eCitaro.



Le centre dispose également de 25 places de stationnement pour camions, bus et fourgons, avec la possibilité d'ajouter neuf places supplémentaires.