Daimler Truck évoluait dans le ventre mou de l'indice DAX vendredi à la Bourse de Francfort suite à la publication de résultats trimestriels en ligne avec les attentes et à la conformation de ses objectifs annuels.
Le constructeur allemand de poids lourds a fait état d'un chiffre d'affaires en baisse de 14% à 10,6 milliards d'euros au titre du 3ème trimestre, tandis que son bénéfice avant intérêts et impôts (Ebit) a chuté de 40% à 716 millions d'euros.
Très suivie, la rentabilité ajustée des ventes dans les activités industrielles s'est établie à 6,3%, contre 9,3% un an plus tôt.
'Ces résultats reflètent, comme prévu, la détérioration en cours de l'environnement', réagissent dans une note les analystes d'Oddo BHF.
Dans un communiqué, Daimler souligne que la marque de camions Mercedes-Benz est parvenue à améliorer son résultat opérationnel et ses marges, mais que son activité de camions en Amérique du Nord a vu ses ventes baisser sous l'effet de l'incertitude actuelle.
Le total de ses commandes, qui constitue un bon indicateur pour évaluer les ventes à venir, est ressorti à 93.923 unités au 3ème trimestre, en léger repli par rapport aux 94.709 enregistrées sur la même période de 2024.
Certains professionnels s'inquiètent en particulier de l'évolution du ratio prises de commandes sur facturations ('book-to-bill') qui s'établit désormais en-dessous de l'unité.
'L'absence d'amélioration au niveau des commandes et des marges en Amérique du Nord laisse craindre une révision à la baisse des estimations du consensus pour 2026', s'inquiète-t-on ainsi chez Jefferies.
Dans l'immédiat, le groupe a confirmé ses objectifs annuels, prévoyant des ventes 2025 comprises entre 410 000 et 440 000 unités pour un chiffre d'affaires situé entre 44 et 47 milliards d'euros pour l'activité industrielle.
Il prévoit par ailleurs un EBIT ajusté entre 3,6% et 4,1%, une marge ajustée située entre 7% et 9% pour l'activité industrielle et un flux de trésorerie disponible allant de 1,5 à 2 milliards d'euros.
Suite à cette publication trimestrielle, le titre cédait 0,6% vendredi en fin de matinée. Il abandonne désormais 6,5% depuis le début de l'année.
Daimler Truck Holding AG est spécialisé dans la conception, la construction et la commercialisation de camions et de bus. L'activité s'organise autour de 4 pôles :
- vente de camions moyens et lourds : marques Mercedes-Benz, Fuso, Freightliner, Western Star et BharatBenz ;
- vente de bus urbains et d'autocars : marques Thomas Built, Fuso, BharatBenz, Mercedes-Benz et Setra ;
- vente de châssis de bus : marques Thomas Built et Mercedes-Benz.
- prestations de services financiers : prestations de financement, de leasing, de courtage d'assurance, etc.
En outre, le groupe détient 50% de BFDA, société spécialisée dans la fabrication de camions sous la marque Auman.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (11,3%), Europe (18,7%), Etats-Unis (37,7%), Amérique du Nord (9,5%), Japon (6,1%), Asie (5,1%), Amérique Latine (7,9%) et autres (3,7%).
