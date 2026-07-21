Daimler Trucks en hausse malgré le pessimisme de mwb research
Le titre du groupe qui conçoit, construit et commercialise des camions et bus se distingue à Francfort (+2,34%, à 36,25 euros). Les investisseurs semblent se concentrer plus sur la recommandation de Kepler Cheuvreux que sur celle de mwb research.
Selon des sources de marchés, l'action Daimler Trucks a été relevée de réduire à acheter par Kepler Cheuvreux, avec une cible de cours rehaussée de 40 à 52 euros.
Pourtant, dans une note détaillée, mwb research a confirmé son opinion négative sur le titre en restant à vendre, avec un objectif de cours de 30 euros. Pour se justifier, les analystes expliquent que la présidente-directrice générale Karin Rådström a indiqué s'attendre à ce que les constructeurs chinois de camions électriques s'étendent en Europe, confirmant un risque structurel.
mwb research indique toutefois que les équipementiers européens conservent des atouts importants grâce à des marques fortes, des relations clients établies et un vaste réseau de services. Cependant, défendre ces positions pourrait nécessiter des baisses de prix, des rabais plus élevés ou des incitations financières plus importantes, ce qui pèserait sur la rentabilité.
mwb research indique également que l'industrie automobile offre un avertissement clair sur la manière dont la concurrence chinoise peut redéfinir le modèle économique d'un secteur sans pour autant évincer immédiatement les acteurs en place.
Daimler Truck Holding AG est spécialisé dans la conception, la construction et la commercialisation de camions et de bus. L'activité s'organise autour de 4 pôles :
- vente de camions moyens et lourds : marques Mercedes-Benz, Fuso, Freightliner, Western Star et BharatBenz ;
- vente de bus urbains et d'autocars : marques Thomas Built, Fuso, BharatBenz, Mercedes-Benz et Setra ;
- vente de châssis de bus : marques Thomas Built et Mercedes-Benz.
- prestations de services financiers : prestations de financement, de leasing, de courtage d'assurance, etc.
En outre, le groupe détient 50% de BFDA, société spécialisée dans la fabrication de camions sous la marque Auman.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (12,5%), Europe (22,7%), Etats-Unis (34,6%), Amérique du Nord (6,5%), Japon (6,7%), Asie (5,7%), Amérique Latine (8,5%) et autres (2,8%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.