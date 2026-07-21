Daimler Trucks en hausse malgré le pessimisme de mwb research

Le titre du groupe qui conçoit, construit et commercialise des camions et bus se distingue à Francfort (+2,34%, à 36,25 euros). Les investisseurs semblent se concentrer plus sur la recommandation de Kepler Cheuvreux que sur celle de mwb research.

Selon des sources de marchés, l'action Daimler Trucks a été relevée de réduire à acheter par Kepler Cheuvreux, avec une cible de cours rehaussée de 40 à 52 euros.



Pourtant, dans une note détaillée, mwb research a confirmé son opinion négative sur le titre en restant à vendre, avec un objectif de cours de 30 euros. Pour se justifier, les analystes expliquent que la présidente-directrice générale Karin Rådström a indiqué s'attendre à ce que les constructeurs chinois de camions électriques s'étendent en Europe, confirmant un risque structurel.



mwb research indique toutefois que les équipementiers européens conservent des atouts importants grâce à des marques fortes, des relations clients établies et un vaste réseau de services. Cependant, défendre ces positions pourrait nécessiter des baisses de prix, des rabais plus élevés ou des incitations financières plus importantes, ce qui pèserait sur la rentabilité.



mwb research indique également que l'industrie automobile offre un avertissement clair sur la manière dont la concurrence chinoise peut redéfinir le modèle économique d'un secteur sans pour autant évincer immédiatement les acteurs en place.