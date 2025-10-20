Le concert composé de JPJ-D, JPJ 2, Silverco et de certains membres de la famille Despature a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 15 octobre, le seuil de 90% des droits de vote de Damartex, pour détenir de 83,76% du capital et 86,43% des droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une perte de droits de vote double suite à la mise au porteur de 1 810 076 actions Damartex détenues par JPJ 2 et de 3 931 033 actions détenues par JPJ-D (deux sociétés contrôlées par Georges Despature et ses enfants).
Damartex : le concert passe sous les 90% des votes
Publié le 20/10/2025 à 15:06
