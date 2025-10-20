Damartex figure parmi les principaux distributeurs européens pour seniors (plus de 55 ans) avec ses huit enseignes Damart et Xandres pour l'activité «Fashion», 3 Pagen, Coopers of Stortford et Vitrine Magique pour l'activité «Home & Lifestyle», Almadia, Santéol et MSanté pour l'activité «Healthcare». Le groupe développe une stratégie omnicanale différentiée selon l'enseigne et le pays. La commercialisation des produits est assurée par catalogues, au travers de magasins et via Internet. Le groupe est principalement présent en France, en Grande Bretagne, en Belgique et en Allemagne. La répartition géographique du CA est la suivante : France (46,4%), Royaume Uni (24,5%), Benelux (20%), Allemagne (8,3%) et Autriche (0,8%).